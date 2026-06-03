Trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1,5 triệu người dịp 27-7 với số tiền 475,8 tỉ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và các đề xuất, kiến nghị; đồng thời bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.



Theo tờ trình, mức quà 600.000 đồng được đề xuất dành tặng các đối tượng người có công gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và các trường hợp đã được phong tặng danh hiệu trước ngày 28-7-2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng và thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng thuộc diện nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng được đề xuất áp dụng với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng thuộc nhóm nhận quà mức 300.000 đồng.

Theo Bộ Nội vụ, cả nước có 1.563.392 người có công thuộc diện được tặng quà dịp này, với tổng kinh phí dự kiến hơn 475,8 tỉ đồng. Nguồn kinh phí đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.