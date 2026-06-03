HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất tăng hàng loạt chế độ ưu đãi người có công từ 1-7

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức chuẩn trợ cấp người có công dự kiến tăng lên hơn 3 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Đề xuất tăng hàng loạt chế độ ưu đãi người có công - Ảnh 1.

Đề xuất tăng hàng loạt chế độ ưu đãi người có công. Ảnh: VGP

Theo dự thảo, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được đề xuất tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp hiện hành được giữ nguyên tương quan so với mức chuẩn và tăng tương ứng theo tỉ lệ điều chỉnh.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh chế độ ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc diện ưu đãi người có công được hỗ trợ bằng 0,2 lần mức chuẩn/người/năm.

Đối với người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên và một số loại hình trường chuyên biệt khác, mức hỗ trợ được đề xuất bằng 0,4 lần mức chuẩn/người/năm.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất nâng mức hỗ trợ đối với phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị phục hồi chức năng.

Theo dự thảo, người có công khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình hoặc điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở y tế sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn ở mức 10.000 đồng/km, tăng gấp đôi mức hiện hành. Mức hỗ trợ tối đa cũng được đề xuất nâng từ 1,4 triệu đồng lên 2,8 triệu đồng/người trong một niên hạn.

Đối với mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị phục hồi chức năng, cơ quan soạn thảo cho biết việc điều chỉnh được tính toán trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2019 - 2025 tăng khoảng 21,2%.

Liên quan công tác liệt sĩ, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi thân nhân thăm viếng mộ liệt sĩ từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/km.

Đối với trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ, mức hỗ trợ cất bốc được đề xuất nâng từ 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng/hài cốt. Thân nhân hoặc người thực hiện việc di chuyển hài cốt cũng được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn với mức 5.000 đồng/km.

Ngoài ra, dự thảo quy định mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ; trường hợp cải tạo, nâng cấp hoặc sửa chữa được hỗ trợ tối đa bằng 70% mức xây mới.

Theo dự thảo, các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn mới dự kiến áp dụng từ ngày 1-7-2026. Riêng một số chế độ ưu đãi khác như trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, hỗ trợ ăn thêm dịp lễ, Tết, hỗ trợ thuốc và phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng sẽ thực hiện từ ngày 1-1-2027.

Cơ quan soạn thảo tính toán, với thời điểm thực hiện và mức chuẩn 3,012 triệu đồng/tháng, dự kiến kinh phí tăng thêm khoảng 3.791,7 tỉ đồng mỗi năm.

Tin liên quan

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng từ ngày 1-7

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên hơn 3 triệu đồng từ ngày 1-7

(NLĐO)- Theo đề xuất mới của Bộ Nội vụ, mức chuẩn trợ cấp người có công dự kiến tăng lên hơn 3 triệu đồng/tháng từ tháng 7 năm nay.

Khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc không tính thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Đề xuất tăng 20% trợ cấp xã hội, mở rộng diện hỗ trợ

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất tăng mức trợ cấp xã hội lên 600.000 đồng/tháng và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội với một số nhóm đối tượng.

Bộ Tư pháp ưu đãi người có công trợ cấp lương cơ sở Bộ Nội vụ dự thảo nghị định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo