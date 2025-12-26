HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước ngày 31-12-2025

PHAN ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO)- Sau sắp xếp, các cơ quan báo chí của TPHCM vẫn duy trì tốt các hoạt động và phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, phát huy vai trò báo chí tốt hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngày 26-12, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá ngành tuyên giáo và dân vận thành phố sau 2 lần hợp nhất vẫn luôn giữ vững đoàn kết nội bộ.

Cùng với đó là phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận và thực hiện dân chủ cơ sở.

"Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ ngành tuyên giáo và dân vận thành phố trong năm 2025; đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. "Đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa và đầu tư cho công tác dân vận với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế" - bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo bà, năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng, sẽ diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Nhấn mạnh trong bối cảnh này, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận cũng cao hơn, quan trọng hơn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị đội ngũ ngành tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết".

Thông qua công tác tuyên truyền vận động làm cho cán bộ, đảng viên, người dân thành phố hiểu rõ, đồng thuận, trực tiếp tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I.

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị ngày 26-12

Nhất là công tác tuyên giáo, dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân thành phố chủ động góp công, góp sức, góp của cho công cuộc xây dựng phát triển TPHCM theo định hướng mới, trong nhiệm kỳ mới. Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo và dân vận TPHCM tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, định hướng thông tin đi trước ở thế chủ động, nắm bắt kịp thời tình hình của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có chuyên môn, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, nhất là đội ngũ ở cấp xã.

Sau sắp xếp phải hoạt động tốt hơn

Một nội dung quan trọng khác được Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tại hội nghị liên quan đến đề án sắp xếp báo chí TPHCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện đề án chuyển đổi số trong khối các cơ quan báo chí của thành phố. Đồng thời, thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước ngày 31-12-2025.

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM rất quan tâm đến công tác sắp xếp các cơ quan báo chí của thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp có thể làm để phát huy tốt nhất vai trò của các cơ quan báo chí thành phố.

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 4.

Đại biểu chụp hình kỷ niệm tại hội nghị

TPHCM thực hiện đúng định hướng và chỉ đạo của Trung ương đối với công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ quan báo chí. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất đề án sắp xếp các cơ quan báo chí của thành phố.

Với định hướng, chỉ đạo của Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành, sau sắp xếp, các cơ quan báo chí của TPHCM vẫn duy trì tốt các hoạt động và phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, phát huy vai trò báo chí tốt hơn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết đây là một nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đánh giá là khó nhưng vẫn phải làm để khi triển khai thực hiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM nhận được sự đồng thuận cao.

Sau sắp xếp, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM hoạt động tốt và đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, TPHCM:

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 6.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chúc mừng 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 7.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước 31-12-2025 - Ảnh 8.

Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM

Tin liên quan

Báo chí TP HCM không ngừng đổi mới, sáng tạo

Báo chí TP HCM không ngừng đổi mới, sáng tạo

(NLĐO) - Với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ người làm báo thành phố luôn nỗ lực để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự đoàn kết, đồng thuận xã hội.

Tôn vinh những tác phẩm báo chí TP HCM xuất sắc năm 2025

Ngày 19-6, diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025) và lễ trao Giải Báo chí TP HCM lần thứ 43

Các cơ quan báo chí TP HCM bàn cách triển khai đề án vị trí việc làm

Việc triển khai đề án vị trí việc làm ở các cơ quan báo chí hiện còn nhiều khó khăn, song nếu làm được sẽ tạo ra một cuộc “cách mạng” về hiệu quả công việc.

báo chí tuyên giáo dân vận báo chí tphcm TPHCM ngành tuyên giáo và dân vận đề án sắp xếp báo chí TPHCM
