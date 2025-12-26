8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo và dân vận TPHCM

Sáng 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Huy Ngọc dự hội nghị

Vượt khó

Nhìn lại công tác tuyên giáo và dân vận TPHCM năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho biết đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận 3 địa phương và TPHCM sau hợp nhất đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, khẩn trương, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận thành phố hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp được Trung ương, Thành ủy TPHCM, các cấp ủy giao và thực tiễn đặt ra trong năm 2025.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều vấn đề mới phát sinh, cần thẳng thắn nhìn nhận. Ngành tuyên giáo và dân vận thành phố có thể làm tốt hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để khắc phục một số tồn tại, bất cập.

Đơn cử như công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, các cấp ủy trong từng thời điểm có việc còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống và những vấn đề bức xúc chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Tính chủ động, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa cao...

Cơ hội lớn

Theo ông Dương Anh Đức, năm 2026, cả nước hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn. Song song đó là những sự kiện trọng đại như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; TPHCM kỷ niệm 50 năm chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

"Đó là những cơ hội lớn để ngành tuyên giáo và dân vận thành phố tận dụng, phát huy, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, khẳng định vai trò, trách nhiệm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào một nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới với khí thế mới" - ông Dương Anh Đức khẳng định.

8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

Đề cập 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của ngành tuyên giáo và dân vận, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đầu tiên phải chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung chuyên đề toàn khóa XIV và chuyên đề năm 2026 gắn với mở rộng và lan tỏa "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" thành giá trị truyền thống, bản sắc của thành phố.

"Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng văn hóa liêm chính" - ông Dương Anh Đức yêu cầu.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TPHCM phát triển toàn diện; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo đổi mới tổ chức và hoạt động; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới; tham mưu thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận từ thành phố đến cơ sở về số lượng, chất lượng, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công nghệ số...



