Trình HĐND TP HCM xem xét thành lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc tại kỳ họp trong tháng 9

Văn phòng Thành ủy TP HCM vừa có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP HCM về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố.

Theo đó, tập thể Thường trực Thành ủy TP HCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố tại Tờ trình số 65-TTr/ĐU ngày 11-9-2025 về thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố trên cơ sở tách các chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Thường trực Thành ủy TP HCM giao Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát kỹ, chặt chẽ, nêu rõ quy định pháp luật, sự cần thiết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc; tổng hợp, báo cáo trình Đảng ủy UBND thành phố xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Trụ sở Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước đây

Thường trực Thành ủy TP HCM giao Đảng ủy UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố trao đổi, thống nhất thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo thẩm quyền tại Kỳ họp chuyên đề trong tháng 9-2025.

Trong thông báo, Thường trực Thành ủy TP HCM cũng lưu ý về tổ chức bộ máy Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng) đã diễn ra. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy TP HCM đã quyết định sẽ tổ chức tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Đầu năm 2025, TP HCM thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

TP HCM cũng thành lập Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Tiếp đó, TP HCM thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông công chánh và Sở Xây dựng.