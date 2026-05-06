Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Vương Huyền Cơ xúc động trước di sản của tác giả Lê Duy Hạnh

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Tiếp tục thắp sáng di sản của cố tác giả Lê Duy Hạnh, gia đình đã thực hiện quyển sách thứ 5 giàu ý nghĩa nhân văn


Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Vương Huyền Cơ xúc động trước di sản của tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh 1.

NSND Mỹ Uyên, NSND Trịnh Kim Chi đón nhận tuyển tập của tác giả Lê Duy Hạnh

Sau ngày tác giả sân khấu Lê Duy Hạnh qua đời, gia đình ông đã lặng lẽ bước vào hành trình thu thập, lưu giữ và tái hiện những trang viết từng làm nên một đời lao động nghệ thuật đầy tâm huyết.

Hành trình gìn giữ di sản của một tác giả sân khấu lớn

Mới đây, gia đình chính thức giới thiệu tuyển tập thứ 5 mang tên "Độc thoại đêm". Từ tâm sự của tác giả Lê Hoàng Long - người con trai của cố tác giả Lê Duy Hạnh, có thể cảm nhận đây không chỉ là việc xuất bản sách, mà còn là nỗ lực bảo tồn ký ức sân khấu của một cây bút từng để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Gia đình chia sẻ: "Các tác phẩm trong tuyển tập này được thu thập, tổng hợp và chỉnh sửa dựa vào khả năng và sự hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và bổ sung từ người đọc và bạn nghề thân quý đối với các lỗi sai và thiếu sót, nhất là về mặt tư liệu, để có thể hoàn thiện hơn dữ liệu cho các tác phẩm của tác giả Lê Duy Hạnh".

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Vương Huyền Cơ xúc động trước di sản của tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh 2.

NSƯT đạo diễn Lê Nguyên Đạt

Những tác phẩm mang sức sống lâu bền

Tuyển tập "Độc thoại đêm" gồm 8 kịch bản tiêu biểu: "Giọng hò Đồng Tháp" (cải lương), "Trần Cao Vân - người mang hồn nước" (tuồng), "Độc thoại đêm", "Người - Người máy", cùng các vở "Nỗi đau nhân loại", "Chiếc áo thiên nga", "Hồn đàn", "Rồng - Phụng".

Trong đó, "Độc thoại đêm" từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện qua các giai đoạn khác nhau, từ NSND Bạch Tuyết đến nghệ sĩ Tú Quyên. "Chiếc áo thiên nga" có hai phiên bản sân khấu, gồm cải lương do đạo diễn NSƯT Hoa Hạ dàn dựng và kịch nói do đạo diễn NSƯT Đức Thịnh thực hiện tại Sân khấu Hồng Vân.

Đặc biệt, "Nỗi đau nhân loại" từng được dàn dựng tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần) dưới dạng song ngữ Anh - Việt bởi một đạo diễn người Anh, kết nối bi kịch Othello của William Shakespeare với thân phận nàng Kiều của Nguyễn Du.

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Vương Huyền Cơ xúc động trước di sản của tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh 3.

NSƯT đạo diễn Lê Nguyên Đạt đưa các học trò đến thắp hương và nhận sách của gia đình cố tác giả Lê Duy Hạnh trao tặng - họ sẽ bước vào nhân vật của ông trong cuộc thi tổ chức ngày 8-5 tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM

43 kịch bản và sức lao động đáng nể

Theo gia đình tác giả, với 5 tuyển tập đã xuất bản, họ đã giới thiệu đến công chúng 43 kịch bản của cố tác giả Lê Duy Hạnh. Các tác phẩm trải dài nhiều thể loại, hình thức biểu đạt và đã được nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước dàn dựng.

Nhiều nghệ sĩ cho rằng giá trị lớn của các kịch bản nằm ở chiều sâu tư tưởng và tính dự báo xã hội. Có những tác phẩm được viết từ nhiều năm trước nhưng đến hôm nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Tác giả Vương Huyền Cơ nhận xét: "Kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh có chiều sâu tư tưởng và khả năng dự cảm xã hội rất rõ. Đọc lại hôm nay vẫn thấy nhiều vấn đề còn nguyên giá trị".

Đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt cho rằng nhiều tác phẩm của cố tác giả Lê Duy Hạnh vẫn mở ra khả năng thử nghiệm mới cho sân khấu đương đại. Bằng chứng là ngày 8-5, nhiều học trò của ông đã chọn kịch bản của cố tác giả Lê Duy Hạnh để tranh tài tại Cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương 2026".

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Vương Huyền Cơ xúc động trước di sản của tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh 4.

Tác giả Vương Huyền Cơ và Tiên sĩ Hoàng Thị Hạnh - vợ cố tác giả Lê Duy Hạnh

NSND Mỹ Uyên nhận định rằng các nhân vật của tác giả Lê Duy Hạnh luôn tạo không gian để diễn viên khai thác chiều sâu nội tâm. NSND Trịnh Kim Chi nhìn nhận việc gia đình kiên trì xuất bản các tuyển tập sau khi tác giả qua đời là hành động đầy ý nghĩa đối với sân khấu Việt Nam.

Mong tìm lại những kịch bản thất lạc

Điều khiến gia đình trăn trở nhất hiện nay là vẫn còn khoảng 7-8 kịch bản của cố tác giả Lê Duy Hạnh bị thất lạc, trong đó có "Người cần được bảo vệ" và "Nơi giáp ranh".

Gia đình hy vọng bạn nghề và những người từng lưu giữ bản thảo có thể hỗ trợ tìm lại các tác phẩm này, để hành trình bảo tồn di sản của tác giả được trọn vẹn hơn.

