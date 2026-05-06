Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Võ Minh Lâm xúc động khi ngồi "ghế nóng" cuộc thi "Bông lúa vàng"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – NSƯT Võ Minh Lâm cho biết anh đặt niềm tin vào những "hạt giống" mới của cuộc thi ý nghĩa này


NSƯT Võ Minh Lâm xúc động khi ngồi "ghế nóng" cuộc thi "Bông lúa vàng" - Ảnh 1.

NSƯT Võ Minh Lâm

Tìm thấy nhiều "hạt giống" quý cho cải lương

NSƯT Võ Minh Lâm cho biết, những ngày qua tại khuôn viên Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu – Bạc Liêu (Cà Mau) đã rộn ràng không khí của những người yêu nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương.

Đông đảo thí sinh từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt để tham dự vòng tuyển chọn, mang theo sự hồi hộp, niềm đam mê và cả những hy vọng được chạm tay vào sân chơi lớn. Năm nay, anh cùng ngồi vị trí giám khảo với Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên và Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng.

NSƯT Võ Minh Lâm cho biết anh xúc động khi chứng kiến tinh thần nghiêm túc của các thí sinh năm nay. "Từ trang phục, phong thái đến cách chuẩn bị bài bản dự thi đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng và thái độ trân trọng dành cho nghệ thuật truyền thống. Điều khiến tôi cảm nhận rõ hơn sức sống của cải lương chính là sự đa dạng của những người tham gia.

NSƯT Võ Minh Lâm xúc động khi ngồi "ghế nóng" cuộc thi "Bông lúa vàng" - Ảnh 2.

Từ trái sang: Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên và NSƯT Võ Minh Lâm quay hình phát biểu về cuộc thi "Bông lúa vàng" do Đài Phát thanh, Truyền hình TP HCM tổ chức

Có những bạn còn là sinh viên, có người làm nghề nuôi tôm, xây dựng, làm bánh; cũng có nhiều anh chị đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ đờn ca tài tử. Tất cả gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho nghệ thuật dân tộc. Đợt này tôi tham gia chấm thi hai vòng: Hạt giống và Gieo hạt. Kỳ vọng sẽ phát hiện được nhiều nhân tố mới" - NSƯT Võ Minh Lâm nói.

Anh nhận xét thêm, năm nay ranh giới giữa chuyên và không chuyên dường như đã được xóa nhòa trong ngày thi. Trên sân khấu cuộc thi "Bông lúa vàng 2026", điều quyết định không nằm ở danh xưng hay nghề nghiệp ngoài đời, mà là cảm xúc, kỹ thuật và sự rung động thật sự trong từng câu ca, nhịp đàn.

Nam nghệ sĩ đặc biệt ấn tượng với nhiều gương mặt trẻ sở hữu bản lĩnh sân khấu khá vững vàng. "Có những bạn tuổi còn rất nhỏ nhưng ca rất nghề, xử lý bài bản đầy tự tin. Bên cạnh đó, tôi cũng xúc động khi thấy nhiều cô chú lớn tuổi vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê với đờn ca tài tử. Họ đến đây bằng tất cả tình yêu dành cho nghệ thuật" – anh bày tỏ.

NSƯT Võ Minh Lâm xúc động khi ngồi "ghế nóng" cuộc thi "Bông lúa vàng" - Ảnh 3.

Quang cảnh cuộc thi "Bông lúa vàng" 2026 tại Bạc Liêu - Cà Mau

Theo NSƯT Võ Minh Lâm, cuộc thi năm nay mang bầu không khí của một ngày hội nghệ thuật hơn là một cuộc tuyển chọn đơn thuần.

Góc nhìn của giới chuyên môn

Từ góc nhìn của người nhiều năm gắn bó với sân khấu, anh và các nghệ sĩ theo dõi cuộc thi "Bông lúa vàng" nhiều năm đã nhận xét, cách tuyển chọn ở nhiều địa phương như cách làm này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát hiện lớp nghệ sĩ kế thừa cho bộ môn nghệ thuật truyền thống.

"Từ chính những điểm thi như thế này, ban giám khảo sẽ dễ dàng tìm ra được những hạt giống thật sự xứng đáng cho mùa giải năm nay" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.

Giữa bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang nỗ lực tìm thêm khán giả trẻ, hình ảnh đông đảo thí sinh nhiều thế hệ cùng hội tụ tại quê hương cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã mang đến tín hiệu lạc quan.

"Đó là minh chứng rằng cải lương và đờn ca tài tử vẫn âm thầm chảy trong đời sống, được gìn giữ bằng đam mê chân thành của nhiều tầng lớp người dân" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.


NSND Út Trà Ôn - Tấm gương lớn mà NSƯT Diệu Hiền luôn tôn kính trong đời

(NLĐO) - Dấu ấn Út Trà Ôn trong hành trình nghệ thuật của NSƯT Diệu Hiền luôn được bà nhắc thế hệ trẻ

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026"

(NLĐO) – Ba nghệ sĩ: Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng tham gia ban giám khảo cuộc thi ý nghĩa dành cho giới trẻ yêu cải lương

