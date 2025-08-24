Ngay khi nhập cuộc ở trận chung kết đơn nam PPA Tour Asia - Hồng Kông (Trung Quốc), Linh Giang thi đấu tự tin và sớm vươn lên dẫn 2-0 trước tay vợt chủ nhà Jack Wong.

Từ đây, điểm số giằng co từng pha một cho đến lúc hòa 3-3. Bằng những pha xử lý khéo léo và các tình huống vặn sườn hiệu quả, Linh Giang bất ngờ bứt lên 6-3, rồi 7-3.

Tuy nhiên, đối thủ Jack Wong kiên cường thu hẹp cách biệt, lần lượt gỡ 5-7, 7-9 và hòa 9-9. Trong thế trận căng thẳng, tay vợt Hồng Kông (Trung Quốc) đã tận dụng tốt cơ hội để thắng set đầu 11-9, dù Linh Giang đã có nhiều pha trái tay hiểm hóc về góc xa.

Bước vào set hai, cả hai tay vợt đều mất liền hai lượt giao bóng đầu tiên. Phải đến lần giao thứ ba, Linh Giang mới mở điểm cho set đấu và từ đó tạo nên chuỗi 6 điểm liên tiếp, rồi dẫn 8-4. Không bỏ lỡ lợi thế, tay vợt người Hà Nội tiếp tục vặn sườn khéo léo, nhanh chóng kết thúc set với chiến thắng cách biệt 11-4.

Ở set quyết định, Jack Wong nhập cuộc mạnh mẽ, dẫn 2-0 rồi bứt phá 6-0. Dù vậy, Linh Giang kiên cường gỡ hòa 6-6, kịp thời tăng tốc, ghi liền 3 điểm và nắm ưu thế trong cuộc đua điểm số để dẫn 9-6 trước đối thủ.

Linh Giang bị dẫn liền 6-0, vùng lên gỡ 6-6 nhưng vẫn không thể giành thắng lợi chung cuộc trước Jack Wong

Tuy nhiên, Jack Wong nhanh chóng yêu cầu y tế cho vết xước ở chân. Trước đó, thời điểm Giang ăn 2-6, đối thủ cũng đã time out để giảm nhịp, ngắt sự hưng phấn của tay vợt Việt Nam.

Trở lại set ba, Jack Wong dần dần gỡ hòa và giành chiến thắng 11-9 với 5 điểm liên tiếp. Khép lại trận đấu kịch tính với từng điểm số và chiến thuật hợp lý, tay vợt chủ nhà đã rửa hận thành công trước Linh Giang với tỉ số 2-1, sau trận thua bán kết ở tour đấu tại Malaysia trước Giang.

Dù thất bại ở trận chung kết đơn nam Pro, Linh Giang vẫn dẫn đầu BXH PPA Tour Asia với 1.800 điểm, trong khi Jack Wong chỉ mới có 1.600 điểm.

Trong chiều nay (24-8), Trịnh Linh Giang sẽ còn 1 trận chung kết đôi nam nữ với người đánh cặp Connie Lee (Mỹ).







