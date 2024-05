Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trả lời tại họp báo - Ảnh: Nguyễn Văn

Sáng 19-5, tại họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, phóng viên nêu câu hỏi sau kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với nội dung cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế hiện vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), dư luận xã hội. Vậy Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cơ quan thẩm tra nội dung này có quan điểm như thế nào về việc cấm tuyệt đối như đề xuất của Chính phủ?.

Trả lời, ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của ĐBQH đối với dự án luật để trình ra Quốc hội thảo luận, chuẩn bị thông qua.

Dự án luật này rất được dư luận, nhân dân quan tâm, đặc biệt về quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng cơ quan soạn thảo đã cẩn thận, kỹ lưỡng, nghiên cứu ý kiến ĐBQH, cùng hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia và trao đổi cụ thể để Chỉnh phủ nghiên cứu. Đồng thời, Chính phủ đã có văn bản nêu quan điểm có phân tích, đánh giá kỹ lưỡng.

Khi tiếp thu các phương án, Thường trực Ủy ban cũng tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thiết kế các phương án quy định ngưỡng hoặc cấm tuyệt đối để xin ý kiến các cơ quan đặc biệt là đại biểu chuyên trách, các Đoàn ĐBQH.

"Trong quá trình xin ý kiến, cơ bản số lượng lớn hơn đồng tình cấm tuyệt đối" - ông An cho hay.

Cùng với đó, cơ quan báo chí đã đưa ra các kênh để lấy ý kiến người dân và đưa ra rất nhiều luận cứ, luận điểm và cơ quan thẩm tra cũng đọc từng bình luận trên các phương tiện truyền thông để đánh giá kỹ lưỡng.

Ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh đây là vấn đề còn ý kiến khác nhau nên Ủy ban Quốc phòng và An ninh rất thận trọng. Trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra tại kỳ họp lần này cũng nêu rất rõ quan điểm về ưu điểm, nhược điểm từng phương án.

Ông An cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7.

"Chúng ta cứ nói với nhau trước đây có ngưỡng giờ bỏ ngưỡng về nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong Luật Giao thông đường bộ 2008 đã cấm tuyệt đối nồng độ cồn với ô tô và mô tô chuyên dụng" - ông An dẫn chứng.

Theo ông An, vấn đề này vừa có cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, khoa học và đặc biệt rà soát rất kỹ lưỡng. Đa số các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn. "Do đó, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, đề xuất ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất cấm tuyệt đối" - ông An thông tin thêm.