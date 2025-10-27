Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, môi trường





Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án luật: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tình trạng khẩn cấp.

Ngày 28-10, QH dành cả ngày để nghe Báo cáo của Đoàn Giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực; thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo nghị quyết của QH về kết quả giám sát. Thành viên Chính phủ liên quan sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Theo báo cáo của Đoàn Giám sát của QH, việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Dù vậy, Đoàn Giám sát nhận thấy một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; việc tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng. Trong đó, ô nhiễm không khí (do bụi mịn) đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM.

Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề còn chưa được quan tâm đúng mức; hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rác sinh hoạt còn lạc hậu, hình thức chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỉ lệ cao...

Một nội dung quan trọng trong tuần làm việc này là trong các ngày 29 và 30-10, QH sẽ thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; thảo luận kết quả thực hiện các nghị quyết của QH về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, dự kiến các kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

QH cũng sẽ thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của QH để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, QH sẽ thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH năm 2025.

Ngày 31-10, QH thảo luận ở tổ về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.