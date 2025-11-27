Chiều 27-11, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM đồng chỉ đạo tổ chức Hội thảo "Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TPHCM trong tình hình mới".



Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Minh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của TPHCM trong nền kinh tế Việt Nam, khi đây là một cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế lớn nhất với mức đóng góp trên 23% GDP quốc gia,.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, TPHCM là nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế của đất nước", đang trên con đường trở thành "một siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã hơn một lần khẳng định với Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Nghị quyết số 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã tạo chuyển biến tích cực, giúp kinh tế thành phố phục hồi và tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đủ để tháo gỡ các "nút thắt" mang tính cấu trúc, nhất là trong thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược.

Để tương xứng với sứ mệnh, vị trí đầu tàu kinh tế, đổi mới sáng tạo, động lực tăng trưởng của cả nước và đứng trước yêu cầu trở thành siêu đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo và thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống hàng đầu, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, cần thiết phải có các cơ chế, chính sách mới, mang tính đột phá hơn và toàn diện hơn.

Trong đó, cần các chính sách ưu đãi đầu tư vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đổi mới cơ chế tài chính công, phân bổ và sử dụng ngân sách, nâng cao năng lực và đổi mới cơ chế vận hành tổ chức bộ máy điều hành đô thị thông minh gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết 98 đang được xem xét sửa đổi, bổ sung với nhiều chính sách mới, trong đó có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng hội thảo là cơ hội quý báu để lắng nghe các kiến nghị, đề xuất cơ đổi mới, đột phá đưa TP HCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế và phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, góp phần quan trọng hiện thực hóa 2 mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh Phúc

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, nêu rõ trong phát biểu khai mạc của Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thể hiện rõ sự cần thiết phải sửa đổi Nghị quyết 98. Theo ông Nguyễn Văn Được, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để thành phố có"chiếc áo mới" đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh để phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết thời gian qua, UBND TPHCM đã tích cực phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98.

Ông Nguyễn Văn Được: Thành phố cần những đối tác có năng lực công nghệ

Thông qua hội thảo hôm nay, thành phố rất mong muốn đại biểu đóng góp thêm sự cần thiết, các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 sửa đổi. Trong đó, thành phố mong muốn nhận được các góp ý về định vị vai trò then chốt của nhà đầu tư chiến lược như những đối tác kiến tạo phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc sửa Nghị quyết 98 để TPHCM có "chiếc áo mới" đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh.

"Thành phố cần những đối tác có năng lực công nghệ, quản trị và kết nối với thị trường toàn cầu; chuyển giao tri thức và công nghệ… để đồng hành cùng thành phố, giúp cho thành phố thoát bẫy thu nhập trung bình, bứt tốc tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới"- ông Nguyễn Văn Được nêu rõ.



Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các trụ cột tăng trưởng. Trong đó, tập trung vào các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics, cảng biển, du lịch - văn hóa thể thao, chỉnh trang đô thị và các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, nền tảng số phục vụ đô thị thông minh...

Theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM mong muốn nhận được các góp ý thiết kế khung chính sách chung về trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư; các chính sách linh hoạt, cụ thể và riêng biệt cho từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong đó, lưu ý các chính sách ưu đãi vượt trội, phân nhóm dự án để áp dụng các ưu đãi khác nhau và gắn với khả năng hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó là vấn đề khuyến khích cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), tạo điều kiện cho thành phố điều chỉnh linh hoạt các chính sách phát triển đối với các mô hình, công nghệ mới, gắn với cơ chế đánh giá tác động, giám sát rủi ro định kỳ. Đây là bước đi rất cần thiết để TPHCM trở thành "phòng thí nghiệm thể chế" của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị hội thảo đóng góp, thảo luận, đưa ra các nhóm giải pháp để thành phố tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành; hướng tới hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Được nêu rõ, thành phố trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ quý vị đại biểu, và xem đây là động lực quan trọng để thành phố tiên phong phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia, tạo dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, công bằng, phát huy và khơi thông sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, tạo ra những đột phá mới "vì cả nước, cùng cả nước""- Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ ngành, các cơ quan của Quốc hội, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, đại diện doanh nghiệp, hiệp hội. Theo chương trình hội thảo, các đại biểu sẽ trình bày các tham luận, thảo luận tập trung nhận diện nhà đầu tư chiến lược; Những nút thắt, điểm nghẽn làm hạn chế thu hút nhà đầu tư chiến lược; các lĩnh vực cần thu hút nhà đầu tư chiến lược; đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút đầu tư cho các dự án phát triển chiến lược…





