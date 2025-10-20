HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Trợ cấp thất nghiệp 2026: Nhận tiền nhanh hơn, siết điều kiện hưởng

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Trong đó, đáng chú ý là một số nội dung sửa đổi về trợ cấp thất nghiệp có tác động trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Ngăn chặn việc lạm dụng chính sách 

Cụ thể là quy định người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trong khi đó, theo quy định của Luật Việc làm hiện hành, người "đã hưởng lương hưu" thì mới không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Từ năm 2026, những thay đổi nào về trợ cấp thất nghiệp tác động trực tiếp quyền lợi người lao động? - Ảnh 1.

Từ 2026, thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được rút ngắn 5 ngày so với hiện nay

Trước đó khi đề xuất sửa đổi Luật Việc làm, ban soạn thảo dự thảo Luật Việc làm cho rằng quy định hiện hành tạo ra "kẽ hở" khi những người đủ điều kiện nghỉ hưu chưa nộp hồ sơ hưởng lương hưu mà làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (do mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo bình quân lương đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng cuối trước khi nghỉ việc nên mức hưởng thường cao hơn lương hưu). Việc sửa đổi sẽ ngăn chặn việc lạm dụng chính sách và tạo sự công bằng cho tất cả người tham gia.

Rút ngắn 5 ngày thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay, sau khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp hợp lệ, người lao động phải chờ 15 ngày làm việc để được xác định là chưa có việc làm và bắt đầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp (thời điểm hưởng là ngày làm việc thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ). Song, theo Luật Việc làm mới thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tức rút ngắn xuống còn 10 ngày làm việc. Việc rút ngắn 5 ngày làm việc này giúp người lao động nhận trợ cấp sớm hơn, giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn chưa có việc làm.

Ngoài ra, Luật Việc làm mới cũng đã thống nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa giữa nhóm đối tượng hưởng lương theo chế độ Nhà nước và người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, người lao động hưởng lương theo chế độ Nhà nước có mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở; người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định hưởng mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng (theo tháng). Do mức lương cơ sở thường thấp hơn đáng kể so với lương tối thiểu vùng nên tạo ra sự chênh lệch lớn về quyền lợi giữa hai nhóm lao động.

Quy định mới đã xóa bỏ sự khác biệt này bằng cách thống nhất một công thức tính chung (tại khoản 1 điều 39 Luật Việc làm 2025). Theo đó, mức hưởng tối đa cho tất cả người lao động sẽ không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Trợ cấp thất nghiệp phải bảo đảm mức sống tối thiểu

Trợ cấp thất nghiệp phải bảo đảm mức sống tối thiểu

Nhiều chuyên gia cho rằng chính sách trợ cấp thất nghiệp phải bảo đảm an sinh và tạo động lực để người lao động quay lại thị trường lao động

Quốc hội chính thức chốt mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO) - Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian hưởng tối đa 12 tháng.

trợ cấp thất nghiệp người lao động Bảo hiểm thất nghiệp lương hưu Luật Việc làm
