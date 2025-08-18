HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trở lại ngôi trường nơi làm việc của cựu hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù

Vân Du

(NLĐO) – Trường THCS Tam Giang Tây là nơi công tác trước đây của ông Trần Văn Tâm - cựu hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù với cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng.

Ngày 18-8, một lãnh đạo của Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) cho biết cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường đã được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho năm học mới. Trường THCS Tam Giang Tây hiện có 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Trước đó, trường đã thực hiện công tác tuyển sinh và đến nay toàn trường có khoảng 400 học sinh. Số lượng này trong thời gian tới có thể tăng lên vì một số em thường gần vô học mới đến đăng ký. 

Nhà trường đang vận động phụ huynh tranh thủ đăng ký sớm cho các em để trường thực hiện các công việc tiếp theo. Với đội ngũ giáo viên hiện có, Trường THCS Tam Giang Tây sẽ đảm bảo công tác giảng dạy cho học sinh trong năm học mới".

Nhà trường nơi cựu hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù chuẩn bị năm học mới như thế nào? - Ảnh 1.

Trường THCS Tam Giang Tây, nơi ông Tâm từng làm hiệu trưởng

Trường THCS Tam Giang Tây là nơi ông Trần Văn Tâm – người bị tuyên 7 năm tù với cáo buộc tham ô tài sản hơn 10,7 triệu đồng - từng giữ chức hiệu trưởng.

Như đã thông tin, ngày 6-5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù về hành vi tham ô 10,7 triệu đồng đối với ông Trần Văn Tâm (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây) để điều tra lại.

CLIP: Bị tuyên 7 năm tù với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, cựu hiệu trưởng nói gì khi tại ngoại?

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".

Theo hồ sơ vụ án, năm học 2022-2023, ông Tâm nhận thấy trường còn thiếu một số thiết bị phục vụ cho công tác dạy học nên thông báo đến hội đồng sư phạm nhà trường và thực hiện mua sắm các trang thiết bị còn thiếu.

Vốn là người giỏi nghề thợ hàn nên ông Tâm quyết định tự làm ra các sản phẩm, như: kệ đựng hồ sơ, kệ ti vi… thay vì mua bên ngoài. Sau đó, ông Tâm đến doanh nghiệp trên địa bàn để mua vật tư về làm kệ đựng ti vi, ghế thang bằng kẽm… cho nhà trường. Các sản phẩm trên đều được đưa vào sử dụng trong công tác giảng dạy.

Khi thanh, quyết toán thì các sản phẩm của ông Tâm làm ra không đủ hồ sơ để thanh toán theo quy định của pháp luật. Để hợp thức hóa, ông Tâm liên hệ một số doanh nghiệp mua hóa đơn rồi ghi khống nội dung mua bán.

Tháng 2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". HĐXX xác định số tiền thực tế mà ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư, công sức lao động thấp hơn so với số tiền ghi trên hóa đơn mà ông được thanh toán. Do đó, ông Tâm bị cáo buộc chiếm đoạt 10,7 triệu đồng của nhà nước. Sau đó, ông Tâm kháng cáo.

Mới đây, ông Tâm đã được cho tại ngoại sau hơn 1 năm tạm giam.


cựu hiệu trưởng tham ô Cà Mau
