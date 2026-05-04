Thời sự

Trộm 4 thùng bia, nam thanh niên bị phạt 1,5 triệu đồng

CA LINH

(NLĐO) - Công an xã ở Vĩnh Long đã mời nam thanh niên lên làm việc sau khi tiệm tạp hoá trình báo bị trộm mất 4 thùng bia.

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Lộc Thuận vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.K (SN 2006; ngụ xã Bình Đại) 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản và buộc khắc phục hậu quả cho bị hại.

Thanh niên trộm 4 thùng bia tại tiệm tạp hóa Vĩnh Long bị phạt 1 , 5 triệu đồng - Ảnh 1.

K. cùng tang vật

Trước đó, vào trưa 12-4, tại tiệm tạp hóa P. thuộc xã Lộc Thuận xảy ra vụ trộm 4 thùng bia (2 thùng Tiger, 2 thùng Heineken), trị giá khoảng 1.448.000 đồng. Ngay sau khi nhận tin báo, công an xã tiến hành xác minh và phát hiện K. là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, K. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Lộc Thuận khuyến cáo người dân luôn khóa cửa, không để tài sản có giá trị ở nơi dễ lấy cắp; lắp đặt camera an ninh và thiết bị chống trộm xe máy; gia cố cửa cổng chắc chắn.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, cần báo ngay cho công an xã; không bao che, không tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; tích cực tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm, nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Bắt quả tang "nữ quái" chuyên bịt kín mặt rồi đi trộm bia

(NLĐO) - Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An mật phục bắt giữ “nữ quái” chuyên đi trộm bia tại các cửa hàng, đại lý.

Nam thanh niên mê trộm... bia, chuyên đột nhập nhà hàng, quán nhậu

(NLĐO) – Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa xác định được nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bia trên địa bàn.

Ăn trộm bia, bị ông Tây tóm gọn

(NLĐO) - Chở nhau đi mua ma túy về dùng nhưng đi ngang tiệm tạp hóa thấy sơ hở, tên nghiện vào ôm 3 thùng bia. Tuy nhiên, đối tượng này và đồng bọn đã bị một người đàn ông ngoại quốc cùng người dân bắt giữ.

