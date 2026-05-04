Trộm 4 thùng bia, nam thanh niên bị phạt 1,5 triệu đồng

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Lộc Thuận vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.K (SN 2006; ngụ xã Bình Đại) 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản và buộc khắc phục hậu quả cho bị hại.

K. cùng tang vật

Trước đó, vào trưa 12-4, tại tiệm tạp hóa P. thuộc xã Lộc Thuận xảy ra vụ trộm 4 thùng bia (2 thùng Tiger, 2 thùng Heineken), trị giá khoảng 1.448.000 đồng. Ngay sau khi nhận tin báo, công an xã tiến hành xác minh và phát hiện K. là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, K. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Lộc Thuận khuyến cáo người dân luôn khóa cửa, không để tài sản có giá trị ở nơi dễ lấy cắp; lắp đặt camera an ninh và thiết bị chống trộm xe máy; gia cố cửa cổng chắc chắn.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, cần báo ngay cho công an xã; không bao che, không tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; tích cực tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm, nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.