Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

Đối tượng truy nã Đinh Nhiên tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khi mới bị bắt.

Ngày 12-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa bắt giữ Đinh Nhiên (58 tuổi, trú xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) sau 36 năm trốn nã về hai tội "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 11-12, lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp cận, khống chế và bắt giữ Đinh Nhiên khi người này đang lẩn trốn tại địa bàn.

Đinh Nhiên là đối tượng bị truy nã theo quyết định ban hành ngày 17-3-1989. Thời điểm đó, do túng thiếu, từ tháng 1 đến cuối tháng 3-1989, Nhiên cùng một số người khác mang theo súng AK, đạn và lưỡi lê chặn đường, đe dọa và cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua khu vực Bãi Tranh, Quạt thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

Sau khi gây ra loạt vụ cướp, Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương. Suốt nhiều năm, các lực lượng chức năng nhiều lần truy tìm, xác minh nhưng Nhiên gần như "bóng chim tăm cá", cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Đến nay, sau 36 năm lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ thành công đối tượng, kết thúc hành trình lẩn trốn kéo dài.