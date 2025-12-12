HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK cướp tài sản, Đinh Nhiên vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài 36 năm.

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Đinh Nhiên tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khi mới bị bắt.

Ngày 12-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa bắt giữ Đinh Nhiên (58 tuổi, trú xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) sau 36 năm trốn nã về hai tội "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 11-12, lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp cận, khống chế và bắt giữ Đinh Nhiên khi người này đang lẩn trốn tại địa bàn.

Đinh Nhiên là đối tượng bị truy nã theo quyết định ban hành ngày 17-3-1989. Thời điểm đó, do túng thiếu, từ tháng 1 đến cuối tháng 3-1989, Nhiên cùng một số người khác mang theo súng AK, đạn và lưỡi lê chặn đường, đe dọa và cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua khu vực Bãi Tranh, Quạt thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

Sau khi gây ra loạt vụ cướp, Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương. Suốt nhiều năm, các lực lượng chức năng nhiều lần truy tìm, xác minh nhưng Nhiên gần như "bóng chim tăm cá", cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Đến nay, sau 36 năm lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ thành công đối tượng, kết thúc hành trình lẩn trốn kéo dài.

Tin liên quan

Quảng Trị: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhau tại quán bi-a khiến bạn tử vong

Quảng Trị: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhau tại quán bi-a khiến bạn tử vong

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ Nguyễn An Bảo Chinh sau vụ xô xát tại quán bi-a ở phường Ba Đồn khiến người bạn cùng quê tử vong.

Công an Quảng Trị bắt được đối tượng truy nã Hồ A Phon

(NLĐO) - Hồ A Phon, đối tượng bị truy nã vì tội cướp giật tài sản đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Quảng Trị Cướp tài sản bắt giữ đối tượng trốn truy nã Công an Quảng Trị Đinh Nhiên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
