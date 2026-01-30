HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Trốn truy nã đặc biệt suốt 7 năm, người đàn ông bất ngờ ra đầu thú

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau 7 năm lẩn trốn vì liên quan một vụ tai nạn giao thông, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã được Công an xã Minh Hoá (Quảng Trị) vận động ra đầu thú.

Đinh Văn Hiếu ra đầu thú Sau 7 năm trốn truy nã đặc biệt tại Quảng Trị

Đối tượng Đinh Văn Hiếu đã ra đầu thú sau 7 năm trốn truy nã

Chiều 30-1, Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị - cho biết đã vận động thành công một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt ra đầu thú. Đối tượng ra đầu thú là Đinh Văn Hiếu (SN 1984, trú thôn Yên Định, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra vào ngày 21-3-2018, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ). Sau khi gây tai nạn giao thông, Hiếu rời khỏi địa phương, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau đó, Hiếu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đặc biệt về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường vận động người phạm tội ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, Công an xã Minh Hóa đã chủ động nắm tình hình, phối hợp tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật, đồng thời phân tích hậu quả pháp lý nếu tiếp tục trốn tránh.

Qua kiên trì vận động, tác động tâm lý và thuyết phục bằng các chính sách nhân đạo của Nhà nước, lực lượng công an đã vận động đối tượng Đinh Văn Hiếu tự nguyện ra đầu thú và chấp hành đúng quy định của pháp luật.


Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

(NLĐO) - Công an đã mời một nam thanh niên 18 tuổi đến làm việc sau khi người này lập Facebook ảo, nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.

Khởi tố 4 bị can trong vụ "đi bão" gây tai nạn làm 3 người chết ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau vụ tai nạn làm 3 người chết trong vụ "đi bão" chạy xe lạng lách trong đêm, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn khởi tố 4 bị can liên quan.

Nhóm thanh niên ở Quảng Trị bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) - Trong số 22 đối tượng liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng

