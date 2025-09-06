Trọn vẹn niềm vui ngày khai trường

Năm học này sẽ là năm học có thêm những kỷ niệm đẹp với các em học sinh. Bởi, suốt mùa hè, trước khi bước vào năm học mới, nhiều em được gia đình, cha mẹ, nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội... cho tham gia các chuyến tham quan trải nghiệm ở nhiều địa phương, địa bàn trên cả nước có điểm du lịch cùng nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng...

Ngày khai giảng đặc biệt

Háo hức nhất là các em được về, ra, xuống, đến trung tâm thủ đô, hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình lịch sử tham quan địa chỉ nổi tiếng: thăm Lăng Bác Hồ, chụp hình ở Quảng trường, thăm Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... hiểu biết nhiều hơn lịch sử dân tộc, thêm yêu quê hương, Tổ quốc mình.

Bạn nào may mắn còn được tận mắt thấy không khí đón chào Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các đợt sơ, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình, nghe những khúc ca lịch sử hào hùng, nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tùy theo hoàn cảnh, các địa phương, nhất là thành phố lớn, kế hoạch khai giảng năm học mới của các khối có khác nhau nhưng thống nhất chung đều lấy ngày 5-9, sau Tết Độc lập 3 ngày, là ngày chính thức khai giảng năm học 2025 - 2026. Năm học mới bắt đầu triển khai chính sách miễn, hỗ trợ học phí từ mầm non đến THPT; học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh STEM và tiếng Anh; chỉnh sửa sách giáo khoa lịch sử, địa lý sau sáp nhập; ngân sách cho giáo dục tăng, dự kiến 630.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, khai giảng ngày 5-9 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục, được truyền hình trực tiếp; triển khai học bảng số, ứng dụng AI trong dạy và học; tăng cường hướng nghiệp - phân luồng, trải nghiệm sáng tạo; thi tốt nghiệp THPT sớm hơn, dự kiến từ ngày 11 đến 12-6-2026.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các dự án xây dựng trường nội trú cho 285.000 học sinh dân tộc, trước mắt phải hoàn thành việc xây trước 50% trường; triển khai xây dựng trường liên cấp tiểu học - THCS cho 248 xã biên giới trên đất liền.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Tân Phú (TP HCM)Ảnh: ÁI MY

Trong năm học này, trước ngày khai giảng, theo thống kê của cơ quan chức năng, cơn bão số 5 đã phá hủy, gây hư hại 247 điểm trường, ở tỉnh Hà Tĩnh 161 điểm, Nghệ An 83 điểm cùng nhiều thiệt hại về người, của cải, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông...

Với tinh thần không để học sinh không được đến trường dự khai giảng năm học mới, cả nước đang cùng địa phương 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão chung tay góp sức khắc phục sớm nhất hậu quả cơn bão. Trong đó, phải kể đến tấm lòng trân quý của người dân cả nước đang chia sẻ với nhân dân các tỉnh bị bão, lũ.

Tiếp lửa cho người thầy

Niềm vui không chỉ đến với các em mà còn với cả thầy cô giáo khi Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất để thầy cô thêm yêu nghề, hết lòng cống hiến năng lực, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người.

Khi đời sống vật chất và tinh thần được bảo đảm, tôn sư trọng đạo được đề cao sẽ tiếp thêm động lực để những "nhà giáo nhân dân" ý thức được vị trí, trách nhiệm của mình, phối hợp tốt với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc dạy dỗ học trò nên người.

Thầy cô và các em còn được đón nhận Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, vừa được Bộ Chính trị ban hành, với quan điểm trước hết là: "Nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc".

Nội dung nghị quyết thể hiện nguyên tắc có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu cụ thể của nghị quyết thể hiện rõ từng giai đoạn: đến năm 2030, 2035 và 2045.

Những người hoạt động trong ngành giáo dục luôn nhớ đến lời chia sẻ thẳng thắn và chân tình của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi nhận xét về hoạt động của ngành trong thời gian qua, với 8 vấn đề còn tồn tại, gói gọn trong 32 chữ thật súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ.

Song, để làm được không dễ, phải thật sự cố gắng không ngừng, dấn thân, hy sinh, tận hiến với thái độ khiêm cung, luôn lắng nghe, thấu hiểu cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân kiên định theo đuổi, đề cao lý tưởng "Tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư", tất cả vì học sinh thân yêu.