VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt

Bài, ảnh, video: Hải Anh

(NLĐO) - Thay vì hát vang Quốc ca khi khai giảng năm học mới, các học sinh đặc biệt của trường THCS Xã Đàn hướng về cờ Tổ quốc, biểu thị bằng ngôn ngữ cử chỉ

Sáng nay 5-9, hòa trong không khí khai trường của hàng chục triệu học sinh cả nước, thầy trò Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (TP Hà Nội) đã tiến hành khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn hát Quốc ca bằng ngôn ngữ cử chỉ. Clip: Hải Anh

Là ngôi trường ở ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội có các lớp chuyên biệt dạy văn hóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khiếm thính nên buổi khai giảng có nét đặc biệt so với những ngôi trường khác.

Trường PTCS Xã Đàn là một trong số ít những trường chuyên biệt nhận dạy học sinh khuyết tật tại TP Hà Nội.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, cho biết học sinh theo học nơi đây phần lớn là những em khiếm thính, hoặc bị câm, điếc bẩm sinh hoặc vì bệnh tật nào đó mà không thể nghe, nói bình thường và thầy cô giao tiếp với học sinh phần lớn bằng ngôn ngữ ký hiệu.

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 1.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 2.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn chào cờ và hát Quốc ca bằng ngôn ngữ cử chỉ. Ảnh: Hải Anh

Trường PTCS Xã Đàn có đủ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Năm học 2025 - 2026, nhà trường đón nhận thêm 70 học sinh mới, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 361 học sinh, trong đó 65% là học sinh khiếm thính; 35% là học sinh sáng tai.

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 3.

Học sinh theo học nơi đây phần lớn là những em khiếm thính, hoặc bị câm, điếc bẩm sinh hoặc vì bệnh tật nào đó mà không thể nghe, nói bình thường. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 4.

Cô giáo kiểm tra và chuẩn bị kết nối để học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến với điểm cầu Trung ương. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 5.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 6.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 7.

Phụ huynh đưa con đến trường và niềm vui của học sinh trong lễ khai giảng. Ảnh: Hải Anh

Hiện nay, trường tổ chức dạy học cho cả học sinh bình thường và học sinh khiếm thính. Với sự pha trộn này, các học sinh khiếm thính có được sự chăm sóc tốt hơn, sự quan tâm từ phía bạn bè giúp các em hòa nhập tốt hơn. Trong khi đó, những học sinh bình thường cũng có thể giúp đỡ học sinh khiếm thính, từ đó sẽ rèn giũa được lòng nhân ái, bao dung của các em.

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 8.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 9.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 10.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 11.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 12.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 13.
VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt- Ảnh 14.

Học sinh theo học nơi đây phần lớn là những em khiếm thính, hoặc bị câm, điếc bẩm sinh hoặc vì bệnh tật nào đó mà không thể nghe, nói bình thường, giao tiếp chủ yếu bằng ngôn ngữ cử chỉ. Ảnh: Hải Anh

Theo thầy Hoan, hôm nay là ngày vui lớn của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các em học sinh thân yêu. Khi nhận được tin từ Sở GD-ĐT Thành phố về việc tổ chức lễ khai giảng năm nay theo hình thức mới là kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ để có một khai giảng lịch sử, làm sao để các cháu "được đón một khai giảng trọn vẹn nhất.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, nói về ngôi trường đặc biệt. Clip: Văn Duẩn

"Chúng tôi chia làm 10 điểm cầu trong trường, trong đó có 1 điểm cầu tại phòng hội đồng dành cho các khách mời, thầy cô giáo không làm công tác chủ nhiệm, các học sinh xuất sắc, đại diện cha mẹ học sinh để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến trên cả nước từ 8 giờ đến 9 giờ 30. Sau đó nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng riêng của nhà trường" - thầy Hoan chia sẻ.

Tin liên quan

Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt

Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt

Lần đầu tiên, các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới

Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

(NLĐO)- Hôm nay, 5-9, gần 30 triệu học sinh-sinh viên, gần 1,7 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026

(NLĐO)- Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

khai giảng năm học mới lễ khai giảng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn học sinh khiếm thính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo