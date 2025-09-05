VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt

Sáng nay 5-9, hòa trong không khí khai trường của hàng chục triệu học sinh cả nước, thầy trò Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (TP Hà Nội) đã tiến hành khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn hát Quốc ca bằng ngôn ngữ cử chỉ. Clip: Hải Anh

Là ngôi trường ở ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội có các lớp chuyên biệt dạy văn hóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khiếm thính nên buổi khai giảng có nét đặc biệt so với những ngôi trường khác.

Trường PTCS Xã Đàn là một trong số ít những trường chuyên biệt nhận dạy học sinh khuyết tật tại TP Hà Nội.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, cho biết học sinh theo học nơi đây phần lớn là những em khiếm thính, hoặc bị câm, điếc bẩm sinh hoặc vì bệnh tật nào đó mà không thể nghe, nói bình thường và thầy cô giao tiếp với học sinh phần lớn bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn chào cờ và hát Quốc ca bằng ngôn ngữ cử chỉ. Ảnh: Hải Anh

Trường PTCS Xã Đàn có đủ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Năm học 2025 - 2026, nhà trường đón nhận thêm 70 học sinh mới, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 361 học sinh, trong đó 65% là học sinh khiếm thính; 35% là học sinh sáng tai.

Cô giáo kiểm tra và chuẩn bị kết nối để học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến với điểm cầu Trung ương. Ảnh: Văn Duẩn

Phụ huynh đưa con đến trường và niềm vui của học sinh trong lễ khai giảng. Ảnh: Hải Anh

Hiện nay, trường tổ chức dạy học cho cả học sinh bình thường và học sinh khiếm thính. Với sự pha trộn này, các học sinh khiếm thính có được sự chăm sóc tốt hơn, sự quan tâm từ phía bạn bè giúp các em hòa nhập tốt hơn. Trong khi đó, những học sinh bình thường cũng có thể giúp đỡ học sinh khiếm thính, từ đó sẽ rèn giũa được lòng nhân ái, bao dung của các em.

Theo thầy Hoan, hôm nay là ngày vui lớn của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các em học sinh thân yêu. Khi nhận được tin từ Sở GD-ĐT Thành phố về việc tổ chức lễ khai giảng năm nay theo hình thức mới là kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ để có một khai giảng lịch sử, làm sao để các cháu "được đón một khai giảng trọn vẹn nhất.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, nói về ngôi trường đặc biệt. Clip: Văn Duẩn

"Chúng tôi chia làm 10 điểm cầu trong trường, trong đó có 1 điểm cầu tại phòng hội đồng dành cho các khách mời, thầy cô giáo không làm công tác chủ nhiệm, các học sinh xuất sắc, đại diện cha mẹ học sinh để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến trên cả nước từ 8 giờ đến 9 giờ 30. Sau đó nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng riêng của nhà trường" - thầy Hoan chia sẻ.