HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vận chuyển hàng cấm khi du lịch TPHCM, nam du khách Hàn Quốc lãnh 20 năm tù

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Để tránh bị phát hiện khi trên đường trở về nước, nam du khách đã giấu ma tuý vào quần lót.

Ngày 12-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Kim Sangwon (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, ngày 29-9-2024, Kim Sangwon cùng 2 người bạn là Park Song Jun và Cho Min Hyok (không rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch.

Cuộc ngã giá trên taxi

Khi cả 3 bắt taxi về khách sạn, Kim Sangwon được tài xế taxi (không rõ lai lịch) gợi ý mua "thuốc", lúc này cả ba đều từ chối.

Về tới khách sạn Park Song Jun và Cho Min Hyok về phòng, chỉ còn Kim Sangwon tiếp tục ngồi trên xe trao đổi với tài xế taxi muốn mua "thuốc" mang về Hàn Quốc sử dụng.

Tài xế taxi "mai mối" du khách Hàn Quốc mua ma tuý - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Sau đó, bị cáo được đưa đến trung tâm thành phố gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) để mua ma túy rồi đem ma túy về khách sạn để sử dụng một mình.

Đến ngày 1-10-2024, Kim Sangwon cất giấu số ma túy còn lại vào quần lót đang mặc, ra sân bay để quay về Hàn Quốc.

Nhưng tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu và kiểm tra hải quan, Kim Sangwon bị phát hiện thu giữ 3 gói nylon, mỗi gói chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng 354,08 gam, loại Ketamine.

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết vô cùng hối hận về hành vi trong lúc thiếu suy nghĩ của mình.

Kim Sangwon không xác định được nhân thân lai lịch đối tượng tài xế taxi đưa mình đi mua ma tuý, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở để xử lý.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kim Sangwon 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Đang chữa bệnh tâm thần, "bà trùm" vẫn nhởn nhơ bên ngoài chỉ đạo đàn em mua bán hàng chục ký ma tuý

(NLĐO)- Đang chữa bệnh tâm thần ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn được ra ngoài, đồng thời chỉ đạo đàn em mua bán ma tuý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo