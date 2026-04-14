Ngày 12-4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Kim Sangwon (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".



Theo cáo trạng, ngày 29-9-2024, Kim Sangwon cùng 2 người bạn là Park Song Jun và Cho Min Hyok (không rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch.

Cuộc ngã giá trên taxi

Khi cả 3 bắt taxi về khách sạn, Kim Sangwon được tài xế taxi (không rõ lai lịch) gợi ý mua "thuốc", lúc này cả ba đều từ chối.

Về tới khách sạn Park Song Jun và Cho Min Hyok về phòng, chỉ còn Kim Sangwon tiếp tục ngồi trên xe trao đổi với tài xế taxi muốn mua "thuốc" mang về Hàn Quốc sử dụng.

Bị cáo tại toà

Sau đó, bị cáo được đưa đến trung tâm thành phố gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) để mua ma túy rồi đem ma túy về khách sạn để sử dụng một mình.

Đến ngày 1-10-2024, Kim Sangwon cất giấu số ma túy còn lại vào quần lót đang mặc, ra sân bay để quay về Hàn Quốc.

Nhưng tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu và kiểm tra hải quan, Kim Sangwon bị phát hiện thu giữ 3 gói nylon, mỗi gói chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng 354,08 gam, loại Ketamine.

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết vô cùng hối hận về hành vi trong lúc thiếu suy nghĩ của mình.

Kim Sangwon không xác định được nhân thân lai lịch đối tượng tài xế taxi đưa mình đi mua ma tuý, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở để xử lý.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kim Sangwon 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".