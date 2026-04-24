HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trọng thực chất, tránh phô trương

Trịnh Minh Giang

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba". Câu ca dao quen thuộc luôn nhắc nhở mỗi người con đất Việt về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) là ngày Quốc lễ thiêng liêng, là dịp để toàn dân tộc hướng về Đền Hùng tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập hiện nay, việc tổ chức ngày lễ này cần thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, tránh mọi biểu hiện phô trương, hình thức.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2012. Như lời Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", đây là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn các bậc tiền nhân.

Trong thời đại số và hội nhập, việc giáo dục thế hệ trẻ qua Ngày Giỗ Tổ càng cấp thiết. Trước nguy cơ một bộ phận thanh niên xa rời cội nguồn, chạy theo lối sống thực dụng và bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, việc tổ chức ngày lễ phải hướng tới mục tiêu cốt lõi: khơi dậy ý thức "con Rồng cháu Tiên", nuôi dưỡng trách nhiệm với đất nước.

Để Ngày Giỗ Tổ thực sự có ý nghĩa, phần lễ cần trang nghiêm, thành kính, ôn lại lịch sử một cách ngắn gọn, sâu sắc, tránh nghi thức rườm rà. Phần hội nên ưu tiên các hoạt động gần gũi, mang tính cộng đồng và giáo dục cao như tọa đàm lịch sử, triển lãm, hội thi kể chuyện về cội nguồn. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như tour thực tế ảo (VR) về Đền Hùng, hay các video giáo dục ngắn trên TikTok, YouTube để giới trẻ dễ dàng tiếp cận.

Quan trọng hơn, cần phải triệt để tránh sự phô trương, hình thức và thương mại hóa. Một số nơi lạm dụng làm "bánh chưng khổng lồ" gây tranh cãi, lãng phí. Những biểu hiện này dễ dẫn đến ngộ nhận Giỗ Tổ chỉ là ngày hội du lịch vui chơi, làm mai một giá trị truyền thống và giảm sức thuyết phục của việc giáo dục đạo đức.

Để khắc phục, các cấp chính quyền cần lấy hiệu quả giáo dục làm thước đo. Gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp đồng bộ. Nhà trường có thể tích hợp nội dung Giỗ Tổ vào môn lịch sử, giáo dục công dân; gia đình cùng con cháu ôn lại truyền thống; truyền thông tập trung vào ý nghĩa thay vì sự hoành tráng. Năm nay, Giỗ Tổ gần dịp lễ 30-4, các trường có thể kết hợp tổ chức sự kiện thật trang trọng và sinh động.

Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương thiết thực sẽ góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện. Thanh niên hãy biến ngày lễ thành hành động cụ thể: học tập, lao động sáng tạo và sống trách nhiệm. Chỉ khi lòng biết ơn trở thành ý thức tự giác, chúng ta mới thực sự xứng đáng là con cháu các Vua Hùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo