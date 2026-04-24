Trọng thực chất, tránh phô trương

Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) là ngày Quốc lễ thiêng liêng, là dịp để toàn dân tộc hướng về Đền Hùng tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập hiện nay, việc tổ chức ngày lễ này cần thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, tránh mọi biểu hiện phô trương, hình thức.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2012. Như lời Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", đây là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn các bậc tiền nhân.

Trong thời đại số và hội nhập, việc giáo dục thế hệ trẻ qua Ngày Giỗ Tổ càng cấp thiết. Trước nguy cơ một bộ phận thanh niên xa rời cội nguồn, chạy theo lối sống thực dụng và bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, việc tổ chức ngày lễ phải hướng tới mục tiêu cốt lõi: khơi dậy ý thức "con Rồng cháu Tiên", nuôi dưỡng trách nhiệm với đất nước.

Để Ngày Giỗ Tổ thực sự có ý nghĩa, phần lễ cần trang nghiêm, thành kính, ôn lại lịch sử một cách ngắn gọn, sâu sắc, tránh nghi thức rườm rà. Phần hội nên ưu tiên các hoạt động gần gũi, mang tính cộng đồng và giáo dục cao như tọa đàm lịch sử, triển lãm, hội thi kể chuyện về cội nguồn. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như tour thực tế ảo (VR) về Đền Hùng, hay các video giáo dục ngắn trên TikTok, YouTube để giới trẻ dễ dàng tiếp cận.

Quan trọng hơn, cần phải triệt để tránh sự phô trương, hình thức và thương mại hóa. Một số nơi lạm dụng làm "bánh chưng khổng lồ" gây tranh cãi, lãng phí. Những biểu hiện này dễ dẫn đến ngộ nhận Giỗ Tổ chỉ là ngày hội du lịch vui chơi, làm mai một giá trị truyền thống và giảm sức thuyết phục của việc giáo dục đạo đức.

Để khắc phục, các cấp chính quyền cần lấy hiệu quả giáo dục làm thước đo. Gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp đồng bộ. Nhà trường có thể tích hợp nội dung Giỗ Tổ vào môn lịch sử, giáo dục công dân; gia đình cùng con cháu ôn lại truyền thống; truyền thông tập trung vào ý nghĩa thay vì sự hoành tráng. Năm nay, Giỗ Tổ gần dịp lễ 30-4, các trường có thể kết hợp tổ chức sự kiện thật trang trọng và sinh động.

Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương thiết thực sẽ góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện. Thanh niên hãy biến ngày lễ thành hành động cụ thể: học tập, lao động sáng tạo và sống trách nhiệm. Chỉ khi lòng biết ơn trở thành ý thức tự giác, chúng ta mới thực sự xứng đáng là con cháu các Vua Hùng.