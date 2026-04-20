Vũ Luân, Đông Quân, Phạm Anh Tuấn lan tỏa tinh thần Sân khấu học đường chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Ca sĩ Đông Quân và các diễn viên CLB Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn chương trình nghệ thuật Giỗ Tổ Hùng Vương tại Trường THPT Nguyễn Chi Thanh

Sáng 20-4, chương trình nghệ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương do Câu lạc bộ Sân khấu Lạc Long Quân thực hiện đã tạo dấu ấn sâu đậm tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP HCM), mở đầu chuỗi biểu diễn tại 20 trường học trên địa bàn thành phố.

Trong không gian Trường THPT Nguyễn Chí Thanh khi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức với đầy đủ nghi thức truyền thống, cũng là lúc các nghệ sĩ đã chỉnh tề có mặt để mang lại những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

NSƯT Vũ Luân nói: "Trong bầu không khí thành kính, tôi nhìn thấy toàn thể học sinh, giáo viên và nghệ sĩ cùng hướng về cội nguồn dân tộc, tái hiện một nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa Việt, lòng tôi xúc động bồi hồi. Năm nay có thật nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc Tổ Vua Hùng, tôi được tham gia là vinh dự lắm".

NSƯT Vũ Luân và nhóm hát TDB

Trang trọng nghi lễ – giàu cảm xúc nghệ thuật

Điểm nhấn của chương trình là ca cảnh "Nhớ ơn Vua Hùng" (sáng tác Lê Quang – Hoàng Thuận) do các nghệ sĩ của Câu lạc bộ Sân khấu Lạc Long Quân thể hiện. Tác phẩm được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, khơi gợi không khí linh thiêng của buổi lễ giỗ Tổ.

Hình tượng Vua Hùng được khắc họa qua ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng, góp phần chuyển tải thông điệp về cội nguồn dân tộc một cách trực diện và thuyết phục.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các thầy cô và học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh sáng 20-4

Song song đó, tiết mục song ca "Hồn thiêng đất Việt" (sáng tác Giang Hạ) qua phần thể hiện của Di Oanh, Yến Phương đã mang đến sắc thái trữ tình – hào sảng. Những giai điệu giàu chất sử thi hòa cùng phần trình diễn võ thuật của Trâm Nguyễn và Huy Trương đã mở rộng không gian biểu đạt, đưa chương trình vượt ra khỏi khuôn khổ một buổi biểu diễn thông thường.

Sự cộng hưởng của nghệ sĩ và học đường

Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSƯT Vũ Luân, Ca sĩ Phạm Anh Tuấn, Ca sĩ Đông Quân và nhóm TDB với các ca khúc "Việt Nam ơi", "Việt Nam gấm hoa", "Thịnh Vượng Việt Nam sáng ngời", "Hào khí Việt Nam", "Dòng máu Lạc Hồng"…đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và học sinh.

Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Phạm Anh Tuấn bày tỏ: "Sân khấu học đường là môi trường rất đặc biệt. Ở đó, nghệ thuật không đứng trên bục cao, mà hòa vào đời sống học sinh. Khi các em được tiếp cận những giá trị truyền thống bằng hình thức biểu diễn sinh động, thì việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn".

Từ trái sang: Diễn viên Thái Vũ, Trâm Nguyễn, NSƯT Vũ Luân, ca sĩ Huy Trương, Phạm Anh Tuấn và Minh Sang trong chương trình nghệ thuật "Giỗ Tổ Hùng Vương"

Trong khi đó, ca sĩ Đông Quân cho rằng: "Điều khiến tôi xúc động là sự hưởng ứng của các em học sinh. Các em không chỉ xem, mà còn cảm nhận, đồng hành cùng nghệ sĩ. Đây là tín hiệu tích cực cho việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với thế hệ trẻ".

Khởi động chuỗi 20 điểm diễn – định hình giá trị văn hóa học đường

Chương trình tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại 20 trường học trên địa bàn TP HCM, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chỉ đạo thực hiện.

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Chí Thanh dâng lễ vật, hoa quả tri ân Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sáng 20-4

Trong bối cảnh đời sống văn hóa học đường đang chịu nhiều tác động từ công nghệ và xu hướng giải trí nhanh, những chương trình như thế này cho thấy một hướng đi đáng chú ý: đưa nghệ thuật truyền thống trở lại với công chúng trẻ bằng ngôn ngữ phù hợp, giàu tính tương tác.

"Từ nghi lễ dâng hương trang nghiêm đến những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc, chương trình đã góp phần khẳng định vai trò của sân khấu học đường như một "cầu nối văn hóa" lan tỏa trong đời sống hiện đại" – ca sĩ Đông Quân nói.



