Trong vụ án Trương Mỹ Lan, 2 bị cáo bị bác toàn bộ kháng cáo là ai?

Ngày 3-12, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 bị cáo. Đây là 48/86 người có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP HCM. Hầu hết các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt.



Y án chung thân

Sau khi xem xét kháng cáo, HĐXX quyết định chấp nhận yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt của 47 trên tổng số 86 bị cáo. Trong đó, người nhận mức án thấp nhất là bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó chánh thanh tra phục trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (bản án sơ thẩm tuyên 4 năm tù).

Bà Đỗ Thị Nhàn

Người bị tuyên án cao nhất là bà Trương Mỹ Lan – mức án tử hình. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, tòa án chấp thuận giảm nhẹ hình phạt cho tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" sau khi ghi nhận sự thay đổi sâu sắc về nhận thức của bị cáo đối với hành vi phạm tội, thái độ ăn năn và tích cực lên phương án khắc phục hậu quả vụ án.

Tuy nhiên, đối với hai tội danh nghiêm trọng hơn là "Tham ô tài sản" và "Đưa hối lộ", HĐXX bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên mức án đã tuyên trong phiên sơ thẩm, tổng hợp mức hình phạt là tử hình.

Người duy nhất bị TAND Cấp cao tại TP HCM bác toàn bộ kháng cáo là bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo nội dung vụ án, bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan để che giấu tình trạng tài chính yếu kém và các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng SCB. Đây được xác định là số tiền hối lộ lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Bị cáo Nhàn bị tuyên y án chung thân về tội "Nhận hối lộ" dù đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án (khấu trừ vào trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan).

Toà án cấp phúc thẩm đánh giá không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm cho bà Nhàn.

Bị cáo thứ hai bị TAND Cấp cao tại TP HCM bác toàn bộ kháng cáo là Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Ông Dũng bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Tham ô tài sản" và 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng." Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Bùi Anh Dũng đã thay đổi lời khai liên quan đến khoản tiền thưởng Tết 40 tỉ đồng từng khai tại phiên sơ thẩm. Bị cáo "đính chính" rằng số tiền thực tế chỉ là 4 tỉ đồng, do bà Trương Mỹ Lan tặng thưởng. Ông giải thích rằng sự nhầm lẫn này xảy ra do tâm lý hoang mang, căng thẳng và tuổi tác cao. Bị cáo cũng cho rằng lời khai nhầm trong giai đoạn sơ thẩm đã khiến tình trạng pháp lý của mình trở nên bất lợi hơn so với thực tế.

Các cựu lãnh đạo SCB được giảm án

Trong 48 bị cáo, HĐXX đánh giá bị cáo Trần Thị Mỹ Dung là người thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác nhất với cơ quan điều tra nhất. Bị cáo này được giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm. Cụ thể, bị cáo Dung bị tuyên phạt 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Cựu lãnh đạo cao cấp của SCB - bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc, được xem xét giảm 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tuy nhiên, đối với tội "Tham ô tài sản", bị cáo này bị tuyên y án tù chung thân. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn

Đối với hai người thân của bị cáo Lan là Trương Huệ Vân (cháu gái) và Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), HĐXX đã chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo này. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vân 13 năm tù về tội "Tham ô tài sản" (giảm 4 năm tù so với bản án sơ thẩm); bị cáo Cơ 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm).

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) cũng được giảm 2 năm tù. Cụ thể, toà cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trí 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".