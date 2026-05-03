Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa Lớn về đất liền cấp cứu

Ngày 3-5, Bệnh viện Quân y 175 cho biết trong những ngày nghỉ lễ, đội cấp cứu đường không tại đây đã vượt biển, kịp thời cứu 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 đã vượt biển xuyên đêm đưa 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền điều trị an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Bệnh nhân thứ nhất là ông Trần Đình H. (49 tuổi), công nhân xây dựng, bị tai nạn lao động do ngã cao trong quá trình thi công.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), phối hợp cùng lực lượng quân y trên đảo triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu.

Bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu khí, dịch màng phổi và theo dõi sát tình trạng hô hấp cũng như tổn thương ổ bụng.

Tuy nhiên, diễn tiến bệnh không thuận lợi. Khi kíp cấp cứu đường không tiếp cận, bệnh nhân vẫn suy hô hấp tiến triển, bụng chướng với dấu hiệu ngoại khoa. Ê-kíp đã tiến hành hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và ổn định toàn trạng trước khi vận chuyển về đất liền.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, phải thở oxy liều cao, còn dẫn lưu màng phổi. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy nhiều tổn thương phức tạp: gãy nhiều xương sườn, tràn khí – dịch màng phổi, dập phổi, vỡ lách độ I và tổn thương ruột non.

Hội chẩn khẩn xác định đây là ca đa chấn thương nặng, có nguy cơ nhiễm trùng và suy đa cơ quan, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được phẫu thuật thám sát ổ bụng, kết hợp hồi sức tích cực và điều trị kháng sinh liều cao.

Bệnh nhân được bác sĩ của Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 thăm khám

Bệnh nhân thứ hai là ông Võ Văn Th. (55 tuổi), cũng là công nhân, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sốt và đau vùng hạ sườn trái. Kết quả kiểm tra cho thấy ổ áp xe thành bụng đã dịch hóa, kèm dấu hiệu viêm lan đến thành đại tràng. Bệnh nhân đang được điều trị nội khoa, theo dõi sát để can thiệp ngoại khoa khi cần thiết.

Trước đó, tối 2-5, trực thăng đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất mang theo tổ cấp cứu đường không ra đảo làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa lớn, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và vận chuyển bệnh nhân xuyên đêm.

Quá trình cấp cứu có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân y tại đảo, hệ thống hội chẩn từ xa, tổ cấp cứu đường không, đơn vị trực thăng cùng các lực lượng liên quan, bảo đảm thông tin thông suốt và xử trí liên tục.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết việc vận chuyển bệnh nhân bằng đường không luôn tiềm ẩn nguy cơ do thay đổi áp suất ảnh hưởng đến hô hấp, vì vậy các bệnh nhân được theo dõi liên tục và sẵn sàng can thiệp trong suốt chuyến bay.