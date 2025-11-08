HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Quân y 175 mổ thị phạm truyền hình trực tiếp về hai ca phẫu thuật lấy tạng ghép

Hải Yến

(NLĐO) - Chi phí ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với thế giới, rẻ hơn nhiều so với Thái Lan và Mỹ, mở cơ hội tiếp cận cho nhiều bệnh nhân.

Ngày 8-11, hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ trong và ngoài nước đã tham gia hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ X - 2025 do Hội Ghép tạng Việt Nam tổ chức tại TP HCM.

Tại hội nghị, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) mổ thị phạm truyền hình trực tiếp đến các bác sĩ tham dự về hai ca phẫu thuật nội soi lấy tạng ghép.

Việt Nam có thể thực hiện các loại ghép tạng nào? - Ảnh 1.
Việt Nam có thể thực hiện các loại ghép tạng nào? - Ảnh 2.

Tại hội nghị, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) mổ thị phạm truyền hình trực tiếp đến các bác sĩ tham dự về hai ca phẫu thuật nội soi lấy tạng ghép. 

Theo Hội Ghép tạng Việt Nam, dù khởi điểm chậm hơn thế giới gần nửa thế kỷ nhưng ghép tạng tại Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Hiện cả nước có 31 bệnh viện triển khai ghép tạng với kỹ thuật tiên tiến ngang tầm thế giới, từ ghép thận, gan, tim, phổi, ruột đến ghép đa tạng đồng thời (gan - thận; tim - thận; tim - phổi; thận - tụy) và chi thể (ghép cẳng tay, cánh tay); giác mạc; ghép tuỷ; ghép tế bào gốc.

Việt Nam có thể thực hiện các loại ghép tạng nào? - Ảnh 3.

Hiện cả nước có 31 bệnh viện triển khai ghép tạng với kỹ thuật tiên tiến ngang tầm thế giới

Tính đến cuối năm 2024, đã có 9.500 ca ghép tạng, trung bình 1.000 ca mỗi năm trong ba năm gần đây với tỉ lệ thành công và chất lượng sống của bệnh nhân sau ghép tương đương các nước phát triển. Việt Nam cũng đạt được bước tiến quan trọng trong việc tự chủ hoàn toàn kỹ thuật lấy ghép và áp dụng nhiều phương pháp mới, giảm thời gian phẫu thuật đáng kể: ghép thận chỉ còn 2-3 giờ, ghép gan 4-5 giờ.

Số người đăng ký hiến tạng không ngừng tăng lên, hiện đạt 143.477 người; các ca hiến tạng chết não gia tăng rõ rệt, riêng 8 tháng đầu 2025 đã có 50 ca. Chi phí ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với thế giới, rẻ hơn nhiều so với Thái Lan và Mỹ, mở cơ hội tiếp cận cho nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, ngành ghép tạng Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về nguồn tạng hiến.

Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), cho biết trong gần hai năm triển khai, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 89 ca ghép thận và 11 ca ghép gan. Đặc biệt, từ tháng 4-2025, bệnh viện đã làm chủ quy trình khép kín từ chẩn đoán chết não, lấy tạng đến ghép tạng.

"Thành tựu này khẳng định bệnh viện là trung tâm ghép tạng trọng điểm phía Nam; đồng thời, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành quần thể y học quân sự đa năng, chuyên sâu, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế" - BS Việt nhấn mạnh.

BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết hiện cả ba miền tại Việt Nam đã thực hiện ghép tạng. Về kỹ thuật, công tác phối hợp không khó, song khó nhất vẫn là nguồn tạng hiến. 

Hiện có 2 nguồn gồm từ người chết não và người sống. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh và số ca được ghép chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu, chỉ đáp ứng 10% nhu cầu. Trong khi người hiến sống chỉ hiến được một tạng (gan, thận, ruột…) thì người hiến chết não có thể hiến được đa tạng, mô.

Năm 2024, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 741 ca chết não tiềm năng, trung bình mỗi ca nhân viên y tế của bệnh viện phải tiếp cận, vận động đến 8 lần để có 36 ca đồng ý hiến tạng (chiếm 4,8%). Nhưng đến giờ cuối cùng lấy được chỉ 20 ca (2,7%) đủ điều kiện hiến.

Phát biểu tại hội nghị khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ X – 2025, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết sau 10 năm tổ chức, hội nghị ghép tạng Việt Nam đã trở thành diễn đàn uy tín, quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý, y-bác sĩ và các tổ chức trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là nơi công bố các công trình nghiên cứu, thành tựu kỹ thuật mới mà còn là dịp củng cố niềm tin, ý chí và trách nhiệm của ngành y trong hành trình mang lại sự sống cho bệnh nhân.

"Kỹ thuật ghép và điều trị sau ghép tại Việt Nam đã phát triển nhanh, chất lượng tốt. Tuy nhiên, công tác điều phối cần được chú trọng hơn, đi đôi với việc truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng. Hiện mạng lưới ghép tạng đã có 31 bệnh viện, vì vậy điều phối minh bạch, công bằng, đặc biệt cho bệnh nhân nghèo, là nhiệm vụ quan trọng" - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thông tin về các chiến lược phát triển ghép tạng của Bộ Y tế, trong đó nổi bật là hoàn thiện khung pháp lý, Bộ Y tế mong nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia trong việc hoàn thiện luật hiến và ghép tạng. Đây là nền tảng quan trọng để tăng nguồn tạng hiến từ người chết não và chết tim, phục vụ cho những bệnh nhân đang chờ ghép.


Tin liên quan

Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với phần mềm AI về quản lý hiến – ghép tạng

Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với phần mềm AI về quản lý hiến – ghép tạng

(NLĐO) - Đây là phần mềm chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam dành cho chuyên ngành điều phối hiến, ghép mô tạng.

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng

(NLĐO) - Việt Nam có tỉ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca mỗi năm, nhưng số người chết não hiến tạng thuộc nhóm thấp nhất thế giới

Cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ xuyên đêm ghép tạng hồi sinh 4 cuộc đời

(NLĐO)- Những ngày làm việc cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM xuyên đêm lấy - ghép tạng cứu 4 người đang bên bờ vực sinh tử

hiến tạng ghép tạng Bệnh viện Quân y 175 ca phẫu thuật tế bào gốc phẫu thuật nội soi chất lượng sống các loại tạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo