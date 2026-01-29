Trực tuyến Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025: Ai sẽ được xướng tên?

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 diễn ra tại Nhà hát Thành phố, ngoài các đại biểu, chương trình quy tụ những khách mời tên tuổi: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSND Trà Giang, NSND Lan Hương, NSND Lệ Thủy, NSND Việt Anh, NSND Thanh Thúy, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phương Hồng Thủy, NSƯT Tú Sương, ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Minh Hằng, Bình Tinh, Trọng Nhân, Huỳnh Quý, nhóm TDB, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung…

Hòa Minzy trong buổi diễn tập tiết mục trình diễn tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025. Nguồn ảnh: Hoàng Triều

Ngoài những giây phút hồi hộp chờ đợi được xướng tên người chiến thắng tại các hạng mục, đến với lễ trao giải, khán giả còn được thưởng thức hàng loạt tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Đó là: Tiết mục "Bắc Bling" - Tuấn Cry sáng tác, Hòa Minzy và Tuấn Cry cùng trình diễn; "Phù Đổng Thiên Vương" – Hồ Hoài Anh sáng tác, lời rap của Phúc Du, lời tiếng Anh của Orange và Đức Phúc trình diễn; "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" do Nguyễn Văn Chung sáng tác và Tùng Dương trình diễn; "Made in Việt Nam" do nhóm DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi trình diễn... và nhiều tiết mục khác.

Chương trình nghệ thuật Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9 và nhiều nền tảng số của Báo Người Lao Động, MCV, VTV9.



