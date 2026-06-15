Talkshow "Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho concert": Vấn nạn đăng trọn concert lên mạng

Talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho concert" diễn ra tại hội trường Báo Người Lao Động.

Các khách mời làm diễn giả tại talkshow là những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc: Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, ca sĩ Tăng Phúc, ca sĩ S.T Sơn Thạch. Talkshow được dẫn dắt bởi MC Quang Huy. Nhiều khán giả tham gia chương trình, giao lưu cùng các diễn giả.

Talkshow diễn ra với 4 phần thảo luận và một thông điệp kết xoay quanh các đề tài: Thị trường concert Việt đang ở đâu?, chất lượng concert được tạo ra như thế nào?, bài toán kinh tế - làm sao để concert có lãi?, concert và nền công nghiệp văn hóa Việt.

Tâm điểm của buổi trò chuyện để tìm câu trả lời cho những câu hỏi rằng làm sao để concert Việt không chỉ hay mà còn hiệu quả về kinh tế. Mỗi concert không chỉ là một đêm diễn, mà trở thành một mắt xích trong nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trước talkshow này, Báo Người Lao Động đã thực hiện talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo" diễn ra ngày 14-5 cũng như loạt tọa đàm về phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM trong năm 2025.