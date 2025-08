Trùm giang hồ Vi "ngộ" đứng sau công ty bỏ ngoài sổ sách 33 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 2-8, cho biết đã khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1982; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố thêm tội danh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Vi "ngộ" là trùm giang hồ số má ở Thanh Hóa trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ".

Nguyễn Văn Vi bị khởi tố thêm tội danh sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra và xác định trùm giang hồ này có liên quan tới Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (gọi tắt Công ty Mạnh Tùng Petro; có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) do Nguyễn Huy Tùng đại diện pháp luật.

Theo điều tra, Vi "ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động mờ ám tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro. Công ty này là một doanh nghiệp năng lượng, thực chất là nơi tập trung của những sai phạm kinh tế nghiêm trọng.

Hình ảnh cảnh sát khám xét nhà của Nguyễn Huy Tùng hôm 9-7. Ảnh: Thành Nam

Cụ thể, qua các cuộc khám xét và phân tích dữ liệu, lực lượng công an phát hiện công ty này móc nối để trốn thuế hàng chục tỉ đồng. Công ty Mạnh Tùng Petro đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỉ đồng doanh thu, sử dụng các thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, công ty này đã xuất hóa đơn VAT khống, với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng, tạo giao dịch "ma" để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời để các doanh nghiệp khác trốn thuế.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dưới sự điều hành của Nguyễn Huy Tùng, cùng các cổ đông như Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, Công ty Mạnh Tùng Petro đã trở thành một "cỗ máy" trục lợi, thao túng môi trường kinh doanh và làm méo mó sự công bằng của các doanh nghiệp hoạt động tại Thanh Hóa.

Vi "ngộ" và nhiều đối tượng trong đường dây tội phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 9-7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai khám xét khẩn cấp đồng loạt tại nhiều địa điểm của của Công ty Mạnh Tùng Petro do Nguyễn Huy Tùng (SN 1996) làm giám đốc.

Từ trụ sở chính của Công ty Mạnh Tùng Petro tại TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành) đến các văn phòng vệ tinh ở các địa bàn lân cận, lực lượng công an đã thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng cứ mà công ty này vi phạm về các hành vi "phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".