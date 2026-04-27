Nhà sản xuất phim "Trùm Sò" ngày 27-4 tiếp tục tung thêm best cut. Trong đó, nhân vật Trùm Sò do Đức Thịnh thủ diễn rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Thầy Đề (Quang Minh đóng) - tay sai của Quan Chạch (Doãn Quốc Đam đóng) bất ngờ ập đến nhà Trùm Sò để lục soát. Trong khi đó, băng cướp Hải Sản do Tôm Hùm (Phương Nam đóng) dẫn đầu đang lẩn trốn trong kho.

Để giúp băng cướp Hải Sản không bị lộ, Trùm Sò cùng hai đày tớ Ất và Giáp bày trò đánh lạc hướng, khóc lóc. Bị dồn vào thế bí trước ánh mắt "sắc lẹm" của thầy Đề, chủ tớ Trùm Sò đành ứng biến. Nhập vai quá đà, Ất đánh Trùm Sò chảy máu mũi, tạo nên một màn hỗn loạn ngay trước mặt quan quân.

Cuối cùng, để cứu nguy, Ất và Giáp chủ động mang số vàng mà Trùm Sò cất giấu ra nộp cho thầy Đề để ông đưa quân về.

Mất sạch của cải, Trùm Sò rơi vào cảnh vừa đau đớn vừa uất ức, buộc phải gửi hy vọng băng cướp Hải Sản giúp lấy lại số vàng đã mất.

"Trùm Sò" lấy bối cảnh ngôi làng Sứa Đỏ heo hút, hạn hán triền miên, người dân đói khổ. Trong làng chỉ có Trùm Sò - keo kiệt, bủn xỉn, là giàu có nhưng gã không chia sẻ với bất kỳ ai ngoài người mẹ già đã lú lẩn.

"Trùm Sò" bị mất số vàng lớn vào tay quan nên nhờ băng cướp Hải Sản nghĩ cách lấy lại.