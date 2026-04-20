Thanh Thúy – Đức Thịnh mời Dược Sĩ Tiến và Xesi hát nhạc phim

Nhà sản xuất phim "Trùm Sò" ngày 20-4 công bố về nhạc phim và gây bất ngờ khi cho biết chọn Dược Sĩ Tiến cùng Xesi trình diễn ca khúc này.

Dược Sĩ Tiến lâu nay được biết đến nhiều hơn với vai trò nhà sản xuất, người đứng sau nhiều dự án giải trí mang màu sắc thị trường. Việc anh chuyển hướng hát nhạc phim gây chú ý.

Nhà sản xuất cho biết lựa chọn một nhân vật ngoài lĩnh vực ca hát thể hiện ca khúc "Tiền mạnh lắm!" không phải ngẫu nhiên. Nó được kỳ vọng tạo sự tò mò, kích thích bàn luận và giúp phim có thêm một điểm chạm truyền thông ngay từ sớm.

Sự góp giọng của Dược Sĩ Tiến và Xesi làm cho ca khúc mới mẻ và thú vị vì Dược Sĩ Tiến đóng vai trò rapper, phần chất liệu âm hưởng dân gian lại được Xesi khai thác triệt để. Đúng với tinh thần trào phúng và gây hài của phim "Trùm Sò", giai điệu nhạc phim vô cùng vui nhộn và tươi mới.

Xesi sinh năm 2000, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, tên thật là Trần Hải Yến. Cô được khán giả biết nhiều với ca khúc "Túy âm". Năm 2025, cô phát hành EP "Ngày đẹp trời để chia tay" gồm 3 bài hát với màu sắc khác biệt, kể câu chuyện về một tình yêu không trọn vẹn.