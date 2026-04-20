Giải trí

Thanh Thúy – Đức Thịnh mời Dược Sĩ Tiến và Xesi hát nhạc phim

Minh Khuê

(NLĐO) – Dược Sĩ Tiến cùng Xesi trình diễn ca khúc "Tiền mạnh lắm!" do Cas Tuấn Anh sáng tác. Đây là nhạc phim của "Trùm Sò".

Nhà sản xuất phim "Trùm Sò" ngày 20-4 công bố về nhạc phim và gây bất ngờ khi cho biết chọn Dược Sĩ Tiến cùng Xesi trình diễn ca khúc này.

Dược Sĩ Tiến lâu nay được biết đến nhiều hơn với vai trò nhà sản xuất, người đứng sau nhiều dự án giải trí mang màu sắc thị trường. Việc anh chuyển hướng hát nhạc phim gây chú ý.

Dược Sĩ Tiến hát nhạc phim Trùm Sò cùng Xesi

Hậu trường quay video ca nhạc "Tiền mạnh lắm!"

Video ca nhạc "Tiền mạnh lắm!"

Nhà sản xuất cho biết lựa chọn một nhân vật ngoài lĩnh vực ca hát thể hiện ca khúc "Tiền mạnh lắm!" không phải ngẫu nhiên. Nó được kỳ vọng tạo sự tò mò, kích thích bàn luận và giúp phim có thêm một điểm chạm truyền thông ngay từ sớm.

Sự góp giọng của Dược Sĩ Tiến và Xesi làm cho ca khúc mới mẻ và thú vị vì Dược Sĩ Tiến đóng vai trò rapper, phần chất liệu âm hưởng dân gian lại được Xesi khai thác triệt để. Đúng với tinh thần trào phúng và gây hài của phim "Trùm Sò", giai điệu nhạc phim vô cùng vui nhộn và tươi mới.

Xesi sinh năm 2000, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, tên thật là Trần Hải Yến. Cô được khán giả biết nhiều với ca khúc "Túy âm". Năm 2025, cô phát hành EP "Ngày đẹp trời để chia tay" gồm 3 bài hát với màu sắc khác biệt, kể câu chuyện về một tình yêu không trọn vẹn.

Phim "Trùm Sò" do Đức Thịnh đạo diễn kiêm diễn viên, đồng biên kịch. Thanh Thúy là nhà sản xuất kiêm diễn viên. Phim lấy bối cảnh Làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là giàu. Gã sống không tình không nghĩa, chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Gã còn ki bo, bủn xỉn với cả chính bản thân mình: ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp chưa từng có cùng với hai người bạn thuở nhỏ là góa phụ Thị Hến và lãng tử giang hồ Tôm Hùm.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Phương Nam, Mai Phương, Doãn Quốc Đam, Ngọc Trai, Tam Triều Dâng… dự kiến khởi chiếu từ 24-4.

Tin liên quan

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh

Anh Tạ "Mưa đỏ" làm giang hồ lãng tử trong phim Đức Thịnh

(NLĐO) - Diễn viên Phương Nam - anh Tạ trong "Mưa đỏ", tái xuất trong phim "Trùm sò" do Đức Thịnh đạo diễn, tham gia diễn xuất.

Anh Tạ "Mưa đỏ" tạo hình khác lạ, tấu hề cùng Đức Thịnh, Mai Phương

(NLĐO) - Diễn viên Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ", lột xác, trở thành đại hiệp Tôm Hùm đầy hài hước bên cạnh Trùm Sò, Hến Dẹo.

Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con đến cuộc thi phim ngắn

(NLĐO) - Nhà sản xuất, diễn viên Thanh Thúy đã cùng chồng đưa con trai Cà Phê đến lễ công bố "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6.

