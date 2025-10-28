HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Trùm vai phụ" Hứa Thiệu Hùng qua đời do bạo bệnh

Minh Khuê

(NLĐO) – Tài tử Hứa Thiệu Hùng, "trùm vai phụ" của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), qua đời ở tuổi 77 sau thời gian chống chọi ung thư.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 28-10 thông tin Hứa Thiệu Hùng đã qua đời trong vòng tay gia đình tại Bệnh viện Dưỡng Hòa. Ông bị suy đa dạng do ung thư. Gia đình của ông đã công bố tin buồn thông qua bạn thân nam diễn viên.

"Trùm vai phụ" Hứa Thiệu Hùng qua đời do bạo bệnh - Ảnh 1.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời

Ngày 27-10, Hứa Thiệu Hùng được đưa vào phòng hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch. Nhiều người nổi tiếng thân thiết đã đến thăm ông: Châu Nhuật Phát, Huỳnh Tông Trạch, Âu Dương Chấn Hoa, Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ, Dật Tiên… 

Nữ diễn viên Xa Thi Mạn đã hủy toàn bộ lịch trình để quay về Hồng Kông thăm cha đỡ đầu.

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 trong một gia đình danh gia vọng tộc tại Trung Quốc. Ông là cháu ruột của bà xã Lỗ Tấn, cháu bốn đời của Lễ bộ Thượng thư Thanh triều Hứa Ứng Quỳ - con đỡ đầu của Từ Hy Thái Hậu.

Ông yêu thích phim và tham gia nhiều tác phẩm, đa phần vai phụ nên được mệnh danh là "trùm vai phụ". Đến nay, ông đã góp mặt trong 300 phim: "Yến hoa tuyệt kiếm", "Thần điêu đại hiệp", "Ỷ thiên đồ long ký", "Giây phút đoạt mệnh", "Huyết chiến", "Mẹ chồng nàng dâu", "Chuyện chàng Vượng"... Ông đã nhận nhiều giải thưởng cho sự nghiệp diễn xuất.

Hứa Thiệu Hùng được yêu mến bởi ngoài tài năng diễn xuất còn là người tiền bối luôn hết lòng hỗ trợ đàn em, nâng đỡ tài năng trẻ. Ông còn nổi tiếng chung thủy, hết mực yêu thương vợ con.

Dù tuổi cao, tài sản lớn, Hứa Thiệu Hùng vẫn hừng hực lửa yêu nghề, luôn đều đặn đóng phim. Ông từng trải lòng rằng xem diễn xuất như mạng sống nên không có ý định dừng công việc.

"Trùm vai phụ" Hứa Thiệu Hùng qua đời do bạo bệnh - Ảnh 2.

Gương mặt diễn viên gạo cội quen thuộc khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam và châu Á

 

Tin liên quan

Ban nhạc đau buồn vì thành viên qua đời tuổi 37

Ban nhạc đau buồn vì thành viên qua đời tuổi 37

(NLĐO) - Các thành viên ban nhạc The Stray bày tỏ thương tiếc nghệ sĩ Lim Jae-wook, người đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 37.

Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Lee Min - thành viên nhóm nhạc đôi nữ As One, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ngày 5-8, hưởng dương 46 tuổi.

"Phật Tổ Như Lai" trong Tây Du Ký qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng thương tiếc

(NLĐO) - Nam diễn viên Chu Long Quảng, người vào vai Phật Tổ Như Lai trong phim "Tây Du Ký" năm 1986, đã qua đời ngày 2-8, thọ 86 tuổi.

