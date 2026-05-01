Quốc tế

Trung Quốc cảnh báo nạn bán vàng giả tinh vi

Tường Như

(NLĐO) - Giá vàng tăng cao kéo theo nạn vàng giả tinh vi, từ việc pha kim loại hiếm đến bán “vàng 999” online, khiến người tiêu dùng Trung Quốc hoang mang.

Giá vàng leo thang giữa lúc kinh tế toàn cầu nhiều biến động đã vô tình mở đường cho các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi tại Trung Quốc. Từ việc trộn kim loại hiếm vào vàng đến rao bán "vàng 999" online, không ít người đã sập bẫy vàng giả.

Cô Xu Tanji - 32 tuổi, sống ở Trùng Khánh - ban đầu định mua dây chuyền vàng làm quà sinh nhật cho mẹ ở tiệm gần nhà. 

Sau khi xem bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cảnh báo về vàng giả pha kim loại rhenium, cô đổi ý, dẫn mẹ vào trung tâm thương mại lớn để mua. "Đắt hơn chút nhưng yên tâm là không bị lừa" - cô Xu nói.

Vàng giả tràn lan tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Rhenium được rao bán trên Taobao với giá khoảng 170 nhân dân tệ/gram, rẻ hơn nhiều so với vàng thật. Ảnh: Taobao

Theo CCTV, một số đối tượng đã trộn rhenium – kim loại hiếm, giá chỉ khoảng 170 nhân dân tệ/gram, bán trên Taobao – vào vàng thật.

Trong khi đó, giá vàng nguyên chất có thể hơn 1.000 nhân dân tệ/gram. Nhờ đặc tính vật lý gần giống vàng, hỗn hợp này rất khó bị phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường.

Thực tế, từ năm ngoái, cảnh sát tỉnh Chiết Giang đã triệt phá một đường dây dùng rhenium pha vàng, lừa đảo hàng trăm ngàn nhân dân tệ từ cả người mua lẫn tiệm kim hoàn. Thủ đoạn chỉ bị lộ khi một chủ tiệm phát hiện mặt cắt của món trang sức không mịn như vàng thật.

Không chỉ pha kim loại, thị trường còn xuất hiện làn sóng bán "vàng 999" – vốn là loại vàng tinh khiết 99,9% hay vàng 24k – nhưng thực chất là hàng giả. Nhiều người mua online phản ánh nhận được sản phẩm bị gỉ sét hoặc đổi màu khi thử bằng lửa.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tích trữ vàng tăng mạnh là nguyên nhân chính thúc đẩy nạn lừa đảo. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, với hơn 600 tấn trang sức vàng được mua trong năm ngoái. Khi nhu cầu tăng mà người mua thiếu kinh nghiệm, kẻ gian càng dễ lợi dụng.

Tại khu chợ vàng Shuibei (TP Thâm Quyến), một nhân viên bán sỉ cho biết công ty anh đã gặp vài trường hợp vàng pha rhenium. 

Do đó, họ phải nâng cấp máy móc kiểm định và siết chặt quy trình nhập hàng. "Chỉ cần dính chút tạp chất thôi là mất uy tín cả thương hiệu" - người này nói.

Trước rủi ro ngày càng lớn, nhiều người tiêu dùng chọn mua ở các cửa hàng lớn để đảm bảo. Ông Chen Zou, làm trong ngành tài chính, cho biết luôn mua tại chuỗi cửa hàng uy tín vì có hóa đơn và hệ thống lưu trữ thông tin.

Giới chuyên gia khuyến cáo người dân nên mua vàng ở nơi uy tín, yêu cầu giấy chứng nhận và tránh ham rẻ. Dù vậy, vẫn có người tin tưởng tiệm quen. Bà Lu Zhen cho hay: "Chủ tiệm là hàng xóm lâu năm, tôi tin họ. Với lại tôi mua vì đẹp, không tính bán lại".

Theo đài CNBC, một số mẹo nhận biết vàng giả được cơ quan chức năng khuyến cáo: lắng nghe âm thanh khi ném xuống đất, thử nhiệt, nhỏ axit nitric (nếu chuyển màu xanh lá cây là kim loại thường hoặc chỉ mạ vàng), kiểm tra trọng lượng so với kích thước...

Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận những cách này không phải lúc nào cũng chính xác.

