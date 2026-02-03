Trung Quốc: Giải phóng quân báo cứng rắn về việc điều tra tướng lĩnh cấp cao

Trên trang nhất số ra ngày 2-2, Giải phóng quân báo - cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - đăng bài xã luận với tiêu đề "Tiến lên phía trước với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh mạnh mẽ".

Theo tờ báo, việc “kiên quyết điều tra và trừng phạt các quan chức tham nhũng" như Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập đã loại bỏ những “vật cản” và “đá ngáng đường” cản trở sự phát triển của quân đội, đồng thời khắc phục các khâu yếu trong tiến trình xây dựng năng lực tác chiến.

Trang nhất tờ Giải phóng quân báo số ra ngày 2-2 đăng bài xã luận khẳng định quyết tâm loại bỏ "vật cản" tham nhũng để củng cố năng lực tác chiến



Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đang bị điều tra do bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Truyền thông quân đội cáo buộc 2 tướng lĩnh này đã làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội, dung túng các vấn đề chính trị và tham nhũng, gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

PLA Daily cho rằng cuộc điều tra, gắn với chiến dịch “cải tổ chính trị sâu rộng”, sẽ tạo ra “bầu không khí mới và tinh thần tích cực” trong toàn quân, qua đó khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần chịu đựng gian khổ và trách nhiệm sứ mệnh của cán bộ, binh sĩ.

Tờ báo kêu gọi quân đội Trung Quốc tuyệt đối trung thành với Đảng và dồn toàn bộ tâm sức cho mục tiêu xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc hiện chỉ còn 2 thành viên là Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân.

Sau khi hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra, Giải phóng quân báo liên tiếp đăng tải các xã luận cứng rắn, khẳng định lập trường “không vùng cấm, không ngoại lệ” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội.

Theo tờ báo, mục đích của cuộc chiến chống tham nhũng là để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập quân đội Trung Quốc (năm 2027).