Quốc tế

Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao

Phương Linh

(NLĐO) - Cơ quan giám sát Trung Quốc ngày 3-11 cho biết đã khai trừ hai cựu quan chức cấp cao khỏi Đảng Cộng sản với cáo buộc tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cùng Ủy ban Giám sát Quốc gia đã ra tuyên bố chung trong ngày 3-11. 

Hai cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Kiến Quân - cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, và Từ Hiến Bình - cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

Tuyên bố cho biết cả hai cựu quan chức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước. Quyết định được đưa ra sau khi điều tra về vụ án của ông Vương và ông Từ, được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận.

Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao tham nhũng - Ảnh 1.

Ông Vương Kiến Quân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Global Times, ông Vương bị phát hiện tham gia sâu vào các giao dịch đổi quyền lấy tiền và tham nhũng liên quan tới gia đình. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi cho cá nhân khác như niêm yết cổ phiếu công ty và tài trợ đầu tư, đồng thời nhận hối lộ số tiền và quà cáp khổng lồ.

Trong khi đó, ông Từ bị phát hiện nhận hối lộ tiền, quà cáp, các chuyến đi và tiệc tùng miễn phí, có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ công vụ. 

Ngoài ra, ông cũng hỗ trợ cá nhân thăng chức và chuyển công tác không đúng quy định, đồng thời lợi dụng chức vụ trục lợi phê duyệt khoản vay, hoạt động kinh doanh và ký kết hợp đồng dự án.

Tài sản bất chính của cả hai người đã bị tịch thu. Tuyên bố cho hay vụ án sẽ được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát để điều tra và truy tố theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Quân ủy Trung ương Trung Quốc có biến động nhân sự

Quân ủy Trung ương Trung Quốc có biến động nhân sự

(NLĐO) - Tướng Trương Thăng Dân được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thay thế ông Hà Vệ Đông bị khai trừ khỏi Đảng vào tuần trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vấn đề liên quan đến đất hiếm đã được giải quyết sau cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Tứ đại gia tộc" tội phạm khét tiếng và cú ra đòn của Trung Quốc

(NLĐO) – “Tứ đại gia tộc” (Bạch, Ngụy, Lưu và Minh) là trục quyền lực chi phối kinh tế tội phạm tại khu tự trị Kokang ở miền Bắc Myanmar kể từ năm 2009.

lợi dụng chức vụ khai trừ Đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc
