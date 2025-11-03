Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cùng Ủy ban Giám sát Quốc gia đã ra tuyên bố chung trong ngày 3-11.

Hai cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Kiến Quân - cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, và Từ Hiến Bình - cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

Tuyên bố cho biết cả hai cựu quan chức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước. Quyết định được đưa ra sau khi điều tra về vụ án của ông Vương và ông Từ, được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận.

Ông Vương Kiến Quân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Global Times, ông Vương bị phát hiện tham gia sâu vào các giao dịch đổi quyền lấy tiền và tham nhũng liên quan tới gia đình. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi cho cá nhân khác như niêm yết cổ phiếu công ty và tài trợ đầu tư, đồng thời nhận hối lộ số tiền và quà cáp khổng lồ.

Trong khi đó, ông Từ bị phát hiện nhận hối lộ tiền, quà cáp, các chuyến đi và tiệc tùng miễn phí, có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ công vụ.

Ngoài ra, ông cũng hỗ trợ cá nhân thăng chức và chuyển công tác không đúng quy định, đồng thời lợi dụng chức vụ trục lợi phê duyệt khoản vay, hoạt động kinh doanh và ký kết hợp đồng dự án.

Tài sản bất chính của cả hai người đã bị tịch thu. Tuyên bố cho hay vụ án sẽ được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát để điều tra và truy tố theo quy định của pháp luật.