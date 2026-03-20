Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm đạt 690 triệu USD, tăng 20% dù bị có thời gian gián đoạn do nghỉ Tết. Trong đó, xuất khẩu tôm hùm tiếp tục bứt phá, đóng góp lớn vào đà tăng chung, với kim ngạch lên tới 259 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ 2025.

Trong đó, tôm hùm xanh đạt 206 triệu USD, tăng 32%; tôm hùm bông đạt gần 1,3 triệu USD, tăng 43%; tôm hùm các loại khác đạt 52 triệu USD, tăng tới 6.138%.

"Sự tăng mạnh của tôm hùm cũng giúp lý giải vì sao thị trường Trung Quốc tăng đột biến. Riêng tháng 2, xuất khẩu tôm sang thị trường này đã tăng tới 131% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thị trường tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm tươi sống, giá trị cao, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán" – VASEP nhận xét.

Thu hoạch tôm hùm tại Khánh Hòa

Đại diện Công ty CP xuất nhập khẩu thủy hải sản KLC (KLC Seafood) cho biết dù Trung Quốc có những yêu cầu phần nào "nhẹ" hơn so với một số thị trường khác nhưng để tôm hùm Việt Nam thuyết phục khách hàng tại đây thì đòi hỏi doanh nghiệp phải cực kỳ nghiêm túc từ khâu nuôi, thu mua và bảo quản để sản phẩm phải luôn trong trạng thái tươi ngon.

"Khách hàng Trung Quốc chọn sản phẩm rất kỹ, phải ngon, và phải thật chất lượng vì đây là món ăn cao cấp" - đại diện KLC Seafood thông tin thêm.

Cũng theo KLC Seafood, để sản phẩm tôm hùm đến tay người tiêu dùng với trạng thái chất lượng tốt nhất, thì khâu vận chuyển cũng phải chuyên nghiệp, đồng bộ và để làm được điều đó thì doanh nghiệp cần có một hệ thống quản trị số xuyên suốt quá trình khai thác, kiểm tra thành phẩm và vận chuyển.

Theo các chuyên gia, với lợi thế của Việt Nam, tôm hùm có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu tỉ đô mới của Việt Nam trong thời gian tới.