Trung Quốc nỗ lực giảm tải cho học sinh

Theo tờ China Daily, bộ quy định đặt ra những "lằn ranh đỏ" rõ ràng cho nhiều lĩnh vực, từ bài tập về nhà, sức khỏe học sinh đến an toàn trường học và tính minh bạch, công bằng trong tuyển sinh.

Cụ thể, các trường học bị cấm dạy trước hoặc vượt quá nội dung chương trình giáo dục quốc gia; cấm giảm giờ học các môn giáo dục công dân, giáo dục thể chất, nghệ thuật và kỹ năng lao động. Bài tập về nhà không được vượt quá khối lượng hoặc thời gian do cơ quan quản lý giáo dục quy định và các dạng bài tập lặp lại hoặc mang tính trừng phạt đều bị cấm.

Các trường cũng bị cấm khai giảng sớm hoặc kéo dài thời gian nghỉ lễ so với khung thời gian năm học thống nhất. Việc sử dụng cuối tuần hoặc kỳ nghỉ đông, nghỉ hè để tổ chức dạy học theo nhóm cũng bị nghiêm cấm. Quy định cũng nghiêm cấm việc kiểm tra, thi cử quá thường xuyên gây thêm áp lực cho học sinh, đồng thời yêu cầu các trường phải tôn trọng thời gian ngủ bắt buộc và bảo đảm giờ ra chơi, không được áp dụng các biện pháp như giữ học sinh trong lớp trong giờ nghỉ.

Học sinh tại một trường tiểu học ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bộ quy định mới được ban hành trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang nỗ lực giảm bớt áp lực học tập và cải thiện sức khỏe tâm thần của học sinh, chuyển hướng khỏi quan điểm truyền thống vốn đòi hỏi trẻ em phải học hành chăm chỉ và đạt điểm cao. Nhiều chuyên gia cho rằng khối lượng bài tập về nhà là quá nhiều, dẫn đến việc thiếu ngủ, gia tăng lo âu và trầm cảm ở học sinh.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc yêu cầu các trường phải kiểm soát chặt chẽ tổng lượng bài tập về nhà và bảo đảm học sinh có ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất vào mỗi ngày đi học. Ngoài ra, Bắc Kinh còn công bố kế hoạch bổ sung các kỳ nghỉ xuân và thu cho học sinh, bên cạnh các kỳ nghỉ truyền thống vào mùa hè và mùa đông.