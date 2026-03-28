HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trung Quốc nỗ lực giảm tải cho học sinh

Anh Thư

Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 27-3 ban hành một bộ quy định mới trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng không cần thiết cho học sinh và chấn chỉnh hoạt động giáo dục.

Theo tờ China Daily, bộ quy định đặt ra những "lằn ranh đỏ" rõ ràng cho nhiều lĩnh vực, từ bài tập về nhà, sức khỏe học sinh đến an toàn trường học và tính minh bạch, công bằng trong tuyển sinh.

Cụ thể, các trường học bị cấm dạy trước hoặc vượt quá nội dung chương trình giáo dục quốc gia; cấm giảm giờ học các môn giáo dục công dân, giáo dục thể chất, nghệ thuật và kỹ năng lao động. Bài tập về nhà không được vượt quá khối lượng hoặc thời gian do cơ quan quản lý giáo dục quy định và các dạng bài tập lặp lại hoặc mang tính trừng phạt đều bị cấm.

Các trường cũng bị cấm khai giảng sớm hoặc kéo dài thời gian nghỉ lễ so với khung thời gian năm học thống nhất. Việc sử dụng cuối tuần hoặc kỳ nghỉ đông, nghỉ hè để tổ chức dạy học theo nhóm cũng bị nghiêm cấm. Quy định cũng nghiêm cấm việc kiểm tra, thi cử quá thường xuyên gây thêm áp lực cho học sinh, đồng thời yêu cầu các trường phải tôn trọng thời gian ngủ bắt buộc và bảo đảm giờ ra chơi, không được áp dụng các biện pháp như giữ học sinh trong lớp trong giờ nghỉ.

Trung Quốc nỗ lực giảm tải cho học sinh - Ảnh 1.

Học sinh tại một trường tiểu học ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bộ quy định mới được ban hành trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang nỗ lực giảm bớt áp lực học tập và cải thiện sức khỏe tâm thần của học sinh, chuyển hướng khỏi quan điểm truyền thống vốn đòi hỏi trẻ em phải học hành chăm chỉ và đạt điểm cao. Nhiều chuyên gia cho rằng khối lượng bài tập về nhà là quá nhiều, dẫn đến việc thiếu ngủ, gia tăng lo âu và trầm cảm ở học sinh.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc yêu cầu các trường phải kiểm soát chặt chẽ tổng lượng bài tập về nhà và bảo đảm học sinh có ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất vào mỗi ngày đi học. Ngoài ra, Bắc Kinh còn công bố kế hoạch bổ sung các kỳ nghỉ xuân và thu cho học sinh, bên cạnh các kỳ nghỉ truyền thống vào mùa hè và mùa đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo