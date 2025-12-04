Trung Quốc ồ ạt mua một loại hạt của Việt Nam

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ước tính xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm ước đạt 698.100 tấn và 4,76 tỉ USD, tăng 4% về khối lượng và tăng 19,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.



Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6.816 USD/tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước là yếu tố giúp giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản lượng chỉ tăng nhẹ.

Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 21,3%, 18,9% và 9,6%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt điều 10 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 53,7%, thị trường Hà Lan tăng 20,7%, trong khi thị trường Mỹ giảm 17%.

Trung Quốc tăng mua hạt điều Việt Nam, thay thế các loại hạt nhập khẩu từ Mỹ quá đắt đỏ do thuế

Lý giải về sự thay đổi này, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), cho biết từ tháng 4-2025 đến nay, hầu hết các tháng Trung Quốc đều giữ vị trí số 1 về nhập khẩu điều của Việt Nam (trừ tháng 7-2025).

Về phía Việt Nam, do tác động thuế đối ứng Mỹ nên xuất khẩu sang thị trường này khó khăn, buộc các doanh nghiệp phải tìm khách hàng mới thay thế. Trong đó, Trung Quốc nổi lên là thị trường tiềm năng do lợi thế gần, là khách hàng truyền thống.

Về phía bên mua, cũng do tác động của thuế đối ứng Mỹ, các loại hạt như: hạnh nhân, hồ đào, óc chó,… nhập khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc bị tăng giá 3-4 lần nên phải tìm loại hạt khác thay thế, trong đó hạt điều Việt Nam là lựa chọn tối ưu.

Từ tháng 4-2025 đến tháng 10-2025, các doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt nhập khẩu điều Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái tăng từ 45-137% qua các tháng.

Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập của Việt Nam 128.649 tấn hạt điều, trị giá 813,1 triệu USD.