Trung Quốc tăng cường phòng chống Chikungunya

Theo hãng tin AP, sự bùng phát của bệnh Chikungunya do loài virus cùng tên gây ra đã buộc chính quyền Trung Quốc phải áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, từ các biện pháp truyền thống như kêu gọi sử dụng màn chống muỗi, phun thuốc diệt muỗi… cho đến các biện pháp mạnh hơn, bao gồm việc phun thuốc trong các tòa nhà như thời đại dịch COVID-19. Những người không giải quyết các nơi chứa nước tù đọng có thể bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD).

Một quận ở TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã cắt điện nhà của một số cư dân không tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh - theo một tuyên bố trực tuyến của chính quyền địa phương. Ngoài ra, Trung Quốc còn triển khai máy bay không người lái để săn lùng nơi sinh sản của muỗi. Tính đến ngày 6-8, hơn 7.700 ca nhiễm Chikungunya đã được báo cáo ở Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông. Tâm điểm là TP Phật Sơn với 2.770 người mắc bệnh từ ngày 27-7 đến 2-8. Hàng chục ca nhiễm khác cũng được báo cáo ở TP Quảng Châu lân cận và 1 ca ở đặc khu Hồng Kông. Theo các nhà chức trách, số ca nhiễm mới dường như đang giảm chậm.

Phun thuốc diệt muỗi để phòng ngừa Chikungunya hôm 7-8 ở đảo Áp Lợi Châu, đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY

Mưa lớn và nhiệt độ cao được cho là đã khiến số ca mắc bệnh này gia tăng tại Trung Quốc, bởi đó là những điều kiện thúc đẩy sự sinh sản của muỗi. Bệnh Chikungunya hiện nay chủ yếu lưu hành ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ, thường gây sốt và đau khớp, có thể kéo dài một thời gian nhưng hiếm khi gây tử vong. Các triệu chứng của bệnh này dễ bị lầm lẫn bởi triệu chứng của các bệnh có muỗi là vật chủ trung gian khác như sốt xuất huyết và Zika. Việc điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng bằng thuốc giảm đau, hạ sốt thông thường như paracetamol. Có 2 loại vắc-xin phòng bệnh Chikungunya đã được phê duyệt ở một số quốc gia nhưng chưa được sử dụng rộng rãi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vật chủ trung gian chính truyền bệnh Chikungunya là 2 loài muỗi vằn thuộc chi Aedes: Aedes aegypti và Aedes albopictus. Chúng cũng là vật chủ trung gian của bệnh sốt xuất huyết và Zika. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết thông thường cũng sẽ giúp phòng ngừa Chikungunya.