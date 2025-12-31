HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc tiếp tục tập trận, rốc-két rót vào gần đảo Đài Loan

Huệ Bình

(NLĐO) – Ngày 30-12, Trung Quốc tiếp tục các cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không.

Theo Kyodo News, đây là ngày thứ hai của cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025", diễn tập tấn công mục tiêu trên biển, cùng các hoạt động phòng không và chống tàu ngầm.

Cuộc tập trận được tuyên bố là nhằm cảnh báo các hành vi "ly khai" và sự can thiệp từ bên ngoài.

Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết cuộc tập trận diễn ra tại 5 khu vực bao quanh Đài Loan bao gồm các nội dung bắn đạn thật, đồng thời cảnh báo tàu thuyền và máy bay không đi vào các vùng biển và vùng trời này.

Trung Quốc tiếp tục tập trận quanh Đài Loan ngày thứ hai, hàng không tê liệt - Ảnh 1.

Nhiều vật thể bay được phóng đi từ đảo Bình Đàm trên eo biển Đài Loan, thuộc TP Phúc Châu của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này tiếp tục các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan vào ngày 30-12. Ảnh: Kyodo News

Tại cuộc họp báo ngày 30-12, Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận Trung Quốc đã bắn tổng cộng 27 quả rốc-két trong hai đợt, từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 30-12 (giờ địa phương), từ tỉnh ven biển Phúc Kiến vào vùng biển phía Bắc và phía Tây Nam Đài Loan.

Theo hãng CNA, 10 quả trong số đó đã rơi trúng vùng biển phía Tây Nam, nằm trong phạm vi 24 hải lý của Đài Loan. Như vậy, đây được ghi nhận là lần quân đội Trung Quốc bắn đạn thật ở khoảng cách gần Đài Loan nhất từ trước đến nay.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, họ ghi nhận tổng cộng 71 máy bay chiến đấu, 13 tàu hải quân và 15 tàu tuần duyên Trung Quốc quanh vùng lãnh thổ này, cùng với một nhóm tác chiến đổ bộ gồm 4 tàu cũng được ghi nhận ở Tây Thái Bình Dương.

Trong số các máy bay, có 35 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Trung Quốc tiếp tục tập trận quanh Đài Loan ngày thứ hai, hàng không tê liệt - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn ghi hình được quân đội Trung Quốc đăng tải trên ứng dụng nhắn tin WeChat vào ngày 29-12, được cho là ghi lại hình ảnh một tàu chiến Trung Quốc trong đợt tập trận gần Đài Loan. Ảnh: Kyodo News

Theo truyền thông Đài Loan, cuộc tập trận đã làm gián đoạn 941 chuyến bay, ảnh hưởng đến hơn 100.000 hành khách. Toàn bộ các dịch vụ đến các quần đảo Kim Môn và Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát, chỉ cách bờ biển Trung Quốc vài km, đều bị hủy bỏ trong thời gian diễn ra tập trận.

Phóng viên của Kyodo News có mặt tại huyện Bình Đàm (TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã chứng kiến nhiều quả đạn được phóng đi từ phía đại lục hướng ra eo biển Đài Loan.

Trung Quốc cũng đưa ra những tuyên bố chính trị đanh thép. Bài bình luận trên Tân Hoa Xã tối 29-12 khẳng định các cuộc tập trận gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Bắc Kinh luôn sẵn sàng "ngăn chặn mọi âm mưu chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc". Bài viết cảnh báo mỗi bước leo thang sẽ bị đáp trả bằng những biện pháp mạnh mẽ hơn.

Tân Hoa Xã cũng chỉ trích Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) của Đài Loan khi cho rằng họ đang nỗ lực lấy lòng Mỹ thông qua các thỏa thuận mua sắm vũ khí.

