Hàng không điều chỉnh đường bay khu vực Đài Loan (Trung Quốc)

Theo thông báo của nhà chức trách về việc hạn chế không lưu tạm thời tại một số khu vực trên không phận Đài Loan (Trung Quốc), Vietnam Airlines đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh đường bay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động khai thác.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 10 giờ (giờ UTC) (tức 7 giờ đến 17 giờ (giờ Việt Nam) ngày 30-12, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến, đi từ Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh đường bay để tránh các vùng không lưu bị hạn chế.

Thời gian bay có thể kéo dài thêm từ 15 đến 30 phút so với kế hoạch. Để đáp ứng thời gian bay tăng thêm, các chuyến bay cần mang thêm nhiên liệu, vì vậy một số chuyến bay có thể phải giới hạn tải trọng chuyên chở, bao gồm điều chỉnh giảm số lượng hành lý ký gửi hoặc hành khách.

Vietnam Airlines cho biết tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách để kịp thời cập nhật phương án khai thác và thông tin tới hành khách trong thời gian sớm nhất.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi, đến Đài Loan (Trung Quốc) hoặc trên các chuyến bay qua khu vực Đông Bắc Á trong thời gian này thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chuyến bay.