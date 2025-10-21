HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 15

Hoàng Phương

Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 20-10.

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác và làm rõ các dự thảo đề xuất của lãnh đạo Đảng về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 cho phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. 

Các đề xuất cho kế hoạch mới sẽ được công bố sau khi hội nghị bế mạc vào ngày 23-10. Bản kế hoạch hoàn chỉnh dự kiến được công bố vào tháng 3 năm sau, khi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc xem xét và phê chuẩn.

Bao trùm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch nói trên dự kiến được xây dựng dựa trên đánh giá toàn diện về các xu hướng toàn cầu và đóng vai trò như bản quy hoạch tổng thể cho sự phát triển của Trung Quốc, phù hợp với những biến động của tình hình trong nước và thế giới. 

Kế hoạch sẽ đề ra các mục tiêu và giải pháp trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ, đời sống người dân và nhiều lĩnh vực khác với ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy phát triển chất lượng cao dựa trên đổi mới sáng tạo.

Một khách tham quan chụp ảnh màn hình tương tác trí tuệ nhân tạo tại một triển lãm tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14-10. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoài ra, trong giai đoạn này, Bắc Kinh cũng dự kiến đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống công nghiệp. Các biện pháp cụ thể sẽ được triển khai để củng cố nền kinh tế thực, nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi và định hướng phát triển chiến lược cho các ngành công nghiệp của tương lai.

Đồng thời, kế hoạch đặt mục tiêu tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa giáo dục, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực. 

Một trọng tâm khác là phòng ngừa rủi ro và ứng phó các thách thức trong và ngoài nước, bởi phát triển và an ninh đều đóng vai trò quan trọng như nhau trong việc định hình hướng đi tương lai của Trung Quốc.

Tin liên quan

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông cùng 8 tướng lĩnh Trung Quốc dính líu vào các vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại đặc biệt lớn.

Trung Quốc nỗ lực phá "lời nguyền tuổi 35"

Trung Quốc vừa nâng độ tuổi tối đa được tuyển dụng cho một số vị trí công chức trong kỳ tuyển dụng năm 2026

Trung Quốc đổi chiến lược với Mỹ?

Căng thẳng leo thang đang đe dọa phá vỡ những tiến triển mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại suốt nhiều tháng qua

