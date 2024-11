Trúng số 2 tỉ đồng không được nhận: Động thái của TAND TP Huế

Sáng 29-11, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết đang làm đơn gửi TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) yêu cầu can thiệp để yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế) cung cấp kết quả giám định của công an về tờ vé số trúng thưởng 2 tỉ đồng của bà.

Tơ vé số trúng thưởng 2 tỉ đồng của bà Ng.

Theo bà Ng., ngày hôm qua (28-11), đại diện TAND TP Huế đã điện thoại cho bà hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Trong đó, đề nghị bà Ng. làm đơn yêu cầu TAND TP Huế can thiệp để lấy kết quả giám định của Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế về tờ vé số trúng giải độc đắc của bà Ng., bởi đây là bằng chứng để ra tòa.

Ngoài ra, đại diện TAND TP Huế cho biết theo quy trình, sau khi tiếp nhận hồ sơ của người khởi kiện thì tòa sẽ tổ chức hòa giải giữa 2 bên. Nếu hòa giải không thành thì sẽ đưa ra xét xử.

TAND TP Huế cũng thông tin về án phí. Theo đó, người khởi kiện phải nộp 100%, theo quy định là 50 triệu đồng (2,5% của 2 tỉ đồng). Bà Ng. cho biết đây là số tiền quá lớn nên bà cũng đang rất lo lắng. Tuy nhiên, bà sẽ xoay xở để khởi kiện đòi quyền lợi chính đáng của mình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14-10, bà Ng. mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền polymer rồi bỏ trong túi áo. Do sơ suất nên gặp mưa ướt, chúng dính lại với nhau.

Chiều cùng ngày, bà Ng. lấy vé số ra dò thì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách phần lề rất nhỏ ở phía dưới. Khi phát hiện 2 tờ vé số trúng thưởng (1 tờ trúng giải phụ, 1 tờ trúng độc đắc), bà Ng. hơ lửa cho khô thì tờ vé số co lại nhưng vẫn nguyên hình, rõ chữ và số.

CLIP: Bà Nguyễn Thị Ng. kể về tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng không được nhận thưởng

Ngày 15-10, bà Ng. đưa 2 tờ vé số trúng thưởng ra Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế. Tại đây, lãnh đạo công ty hướng dẫn, sau đó cùng bà đem 2 tờ vé số sang Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu giám định.

Bà Ng. là người chi trả 12 triệu đồng để thực hiện giám định. Tuy nhiên, sau đó, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nhận kết quả giám định nhưng từ chối cung cấp cho bà Ng.

Văn bản trả lời về việc từ chối trả thưởng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế

Ngày 29-10, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế thông báo chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, riêng tờ trúng độc đắc thì không trả thưởng.

Trong văn bản gửi cho bà Ng. ngày 14-11, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nêu lý do không trả thưởng là "do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Bà Ng. cho biết, theo thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé số bị rách rời vẫn còn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé số không thuộc đối tượng nghi vấn, gian lận. Vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra, xác nhận và quyết định trả thưởng.

Chính vì vậy, bà Ng. đã làm đơn khởi kiện Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế ra TAND TP Huế.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều luật sư khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý để chi trả thưởng cho bà Ng. Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế không trả thưởng cho bà Ng. là rất thiếu thuyết phục.