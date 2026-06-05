Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên ở APAC đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên ở APAC đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200

Lê Duy

(NLĐO) - Tập đoàn Viettel cho biết, Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 vừa được tổ chức Uptime Institute cấp chứng nhận TCCF Uptime Tier III.

Đây là hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống GPU NVIDIA H200 và được đánh giá, chứng nhận trên môi trường vận hành thực tế.

Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên ở APAC đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200 - Ảnh 1.

Hòa Lạc 2 là trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200

Theo Viettel, Hòa Lạc 2 được xây dựng theo định hướng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Khác với nhiều trung tâm dữ liệu truyền thống chủ yếu phục vụ lưu trữ và vận hành ứng dụng, công trình này được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ tính toán hiệu năng cao.

Điểm đáng chú ý là quá trình đánh giá của Uptime Institute được thực hiện trực tiếp trên các cụm máy chủ GPU NVIDIA H200 đang vận hành, thay vì sử dụng tải giả lập như thông lệ. Điều này nhằm kiểm chứng khả năng vận hành liên tục của toàn bộ hệ thống trong điều kiện gần với thực tế khai thác nhất.

Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên ở APAC đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ Nvidia H200 - Ảnh 2.

Trung tâm dữ liệu AI của Viettel sở hữu hàng trăm siêu máy tính chuyên dụng phát triển AI

Ông Patrick Chan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Uptime Institute, cho biết trung tâm dữ liệu đã đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thiết kế, triển khai hạ tầng và quy trình vận hành nhằm duy trì hoạt động liên tục trong các tình huống sự cố hoặc bảo trì.

Hòa Lạc 2 hiện là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn TCCF Tier III có quy mô lớn nhất Việt Nam, với khoảng 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Trung tâm được trang bị hơn 100 cụm máy chủ sử dụng GPU NVIDIA H200 cùng hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 dành cho các tác vụ AI chuyên sâu.

Để đáp ứng nhu cầu vận hành của các hệ thống tính toán công suất cao, trung tâm sử dụng hệ thống làm mát công suất 5.000 tấn lạnh cùng cơ chế dự phòng kép. Theo Viettel, hệ thống có thể duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố nguồn điện hoặc trong quá trình bảo trì thiết bị.

Một điểm khác biệt của dự án là toàn bộ quá trình từ thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai cho đến đánh giá vận hành kéo dài nhiều tháng đều do đội ngũ kỹ sư Viettel thực hiện mà không thuê đơn vị tư vấn nước ngoài. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong khu vực sử dụng chính các cụm GPU AI đang hoạt động để kiểm tra tải trước khi nhận chứng nhận quốc tế.

Hòa Lạc 2 hiện là một phần của hạ tầng Viettel Cloud. Theo doanh nghiệp, nền tảng này đang được triển khai trên hệ thống 14 trung tâm dữ liệu trên cả nước với hơn 11.500 tủ máy chủ và diện tích sàn khoảng 81.000 m². Hạ tầng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về AI, điện toán đám mây và chuyển đổi số của cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp trong nước.

Uptime Institute là tổ chức độc lập của Mỹ, thành lập từ đầu thập niên 1990 và là một trong những cơ quan tiêu chuẩn uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực đánh giá hiệu suất của các trung tâm dữ liệu. Tổ chức này đã tạo ra hệ thống phân loại Tier từ giữa thập niên 1990 để cung cấp một thước đo chung, khách quan cho toàn ngành, với bốn cấp độ từ Tier I (cơ bản) đến Tier IV (cao nhất).

Chứng nhận Tier III được xem là thước đo toàn cầu, đánh giá toàn diện mức độ sẵn sàng và hiệu suất của một trung tâm dữ liệu từ thiết kế, xây dựng đến vận hành. Việc được công nhận đạt chuẩn này đồng nghĩa với cam kết hạ tầng vững chắc, hoạt động ổn định và liên tục cho khách hàng.


Tin liên quan

Hàng loạt siêu trung tâm dữ liệu dần lộ diện tại TPHCM

Hàng loạt siêu trung tâm dữ liệu dần lộ diện tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, với loạt dự án quy mô hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD được triển khai.

TP HCM hút hàng tỉ USD vào trung tâm dữ liệu

TP HCM định hướng phát triển hạ tầng số thành chiến lược, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu siêu quy mô

Trung tâm dữ liệu siêu quy mô 250 triệu USD sắp triển khai tại TP HCM có gì?

(NLĐO) - Trung tâm dữ liệu trị giá hơn 250 triệu USD này sẽ ưu tiên giải pháp năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng cho thiết bị.

Viettel trung tâm dữ liệu phát triển AI Viettel AI trung tâm dữ liệu AI Uptime Tier III Nvidia H200 siêu máy chủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo