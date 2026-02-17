HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trung tâm GDTX tuyển sinh lớp 10 bằng... hạnh kiểm

Đặng Trinh

(NLĐO)- Đã qua thời trung tâm GDTX là "bến đậu" cho những học sinh yếu kém, rớt lớp 10 công lập. Nhiều trung tâm GDTX đề ra tiêu chí cao để tuyển sinh lớp 10

Mùa tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) khi số lượng dồi dào, thu hút học sinh ngay từ khi các em còn cơ hội chọn nguyện vọng lớp 10 công lập. Thậm chí, nhiều học sinh không chọn thi lớp 10 để học hệ GDTX. 

Thực tế cho thấy hệ GDTX ngày càng có sức hút đối với học sinh và phụ huynh. Vài năm trở lại đây, chỉ sau một tuần, nhiều trung tâm đã thông báo dừng tuyển sinh vì đã đủ chỉ tiêu.

Kén đầu vào

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông, TPHCM), cho biết ngoài học văn hóa theo yêu cầu của bậc THPT hệ GDTX, khi ựa chọn học GDTX, các em còn học ngành nghề mà mình yêu thích. "Chính vì phương thức tuyển sinh vì người học nên trong những năm gần đây, trung tâm luôn tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10 từ những ngày đầu thông báo" - ông thông tin.

Theo Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An, học sinh sau khi học hết lớp 12 ở trung tâm nếu tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT và bằng trung cấp nghề. Trung tâm này "kén đầu vào", dù thời điểm tuyển sinh sau hệ lớp 10 công lập, đa số trung tâm cũng tuyển những em có điểm chuẩn lớp 10 từ 15 trở lên, đặc biệt là học sinh phải có hạnh kiểm từ khá trở lên. 

"Ở trung tâm, các em không chỉ học văn hóa, học nghề, học năng khiếu mà còn được giáo dục, rèn luyện để trở thành những người có tấm lòng nhân ái. Em nào cũng phải chơi được ít nhất một môn thể thao"- ông Hoàng cho biết.

Khi trung tâm GDTX tuyển lớp 10 bằng...hạnh kiểm - Ảnh 1.

Khi trung tâm GDTX tuyển lớp 10 bằng...hạnh kiểm - Ảnh 2.

Ở Trung tâm GDTX Chu Văn An, mỗi học sinh phải chơi được ít nhất 1 môn thể thao

Nói về sức hút của hệ thống GDTX, ông Hoàng cho rằng môi trường giáo dục này phù hợp với học sinh có học lực trung bình khá. Các em học văn hóa nhẹ nhàng hơn nhưng bằng tốt nghiệp THPT có giá trị tương đương hệ THPT. Tùy vào chiến lược giáo dục của mỗi trung tâm, học sinh còn được miễn phí học nghề để sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia thị trường lao động.

Khi trung tâm GDTX tuyển lớp 10 bằng...hạnh kiểm - Ảnh 3.

Thăm, tặng quà các bệnh nhân là hoạt động thường xuyên của học sinh Trung tâm GDTX Chu Văn An để bồi đắp tấm lòng nhân ái

Chẳng hạn, ngoài việc thực hiện theo Chương trình GDPT 2018 (3 môn học bắt buộc là ngữ văn, toán, lịch sử cùng 4 môn học lựa chọn trong số các môn địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ), Trung tâm GDTX Chu Văn An còn tổ chức học tiếng Anh rèn 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với giáo viên nước ngoài; học tin học theo chuẩn quốc tế. 

Học sinh của trung tâm được đào tạo trung cấp nghề miễn phí các ngành tiếng Trung Quốc, y học cổ truyền, kế toán, tin học ứng dụng, thiết kế nội thất, hướng dẫn viên du lịch, điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp, tạo mẫu, chế biến thực phẩm, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn.

Bên cạnh chương trình học, với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm GDTX Chu Văn An, học sinh có thể tham gia tập luyện các môn bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, pickleball và sinh hoạt CLB kỹ năng âm nhạc, khoa học, văn học, tiếng Anh…

Nhiều trường thay đổi tổ hợp môn tự chọn lớp 10

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến có nhiều điểm mới. Nhiều trường THPT thay đổi cách xây dựng nhóm môn học lựa chọn, cụ thể là 4 môn (thay vì 3 môn như trước) cho học sinh lớp 10 kể từ năm học 2026-2027 để phù hợp với xu hướng đổi mới trong tuyển sinh của các trường ĐH.

Các trường như THPT Bùi Thị Xuân và THPT Ten Lơ Man đã xây dựng tổ hợp linh hoạt theo hai nhóm chính: Khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa/sinh) và Khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý/giáo dục công dân), đồng thời bố trí thêm các môn hỗ trợ lựa chọn ngành nghề.

Ngoài ra, nhà trường còn thiết kế tổ hợp kết hợp giữa các môn thuộc 2 nhóm để tạo cơ hội mở rộng xét tuyển cho học sinh.

Theo quy định tuyển sinh của TPHCM, các trường THPT phải sớm xây dựng, công khai chi tiết cách tổ chức môn học lựa chọn, phương án giáo dục lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng thông tin để phụ huynh và học sinh lớp 9 chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng chọn nguyện vọng không chính xác. 

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) cũng vừa công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, trường dự kiến tuyển 700 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ đại trà. Trường cũng thông tin về nhóm tổ hợp môn lựa chọn, đồng thời công bố khả năng thực hiện bán trú 100% sĩ số. 

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) cũng vừa công bố nhiều thông tin liên quan kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Theo lãnh đạo nhà trường, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường dự kiến tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

