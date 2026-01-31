HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia khánh thành nhiều công trình mới

Đào Tùng - Ảnh: Như Giang

(NLĐO) – Lễ tổng kết hoạt động năm 2025 của Trung tâm HLTT quốc gia được tạo điểm nhấn bằng việc khánh thành phòng tập thể lực hiện đại dành cho VĐV.

Ngày 30-1, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại TP HCM đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2025, kết hợp với việc khánh thành phòng tập thể lực hiện đại dành cho VĐV các tuyến đang tập trung huấn luyện tại trung tâm.

Phòng tập thể lực có diện tích khang trang gần 10.000 m2, được lắp đặt các thiết bị hiện đại do hãng Ziva cung cấp, đảm bảo việc tập luyện cho hàng trăm VĐV cùng lúc với hiệu quả hợp lý ở mức cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 1.

Ông David Barr giới thiệu thiết bị với Phó Cục trưởng TDTT Nguyễn Hồng Minh

Phát biểu tại lễ khánh thành, Giám đốc trung tâm Phạm Thanh Tú đã gửi lời cảm ơn đến Ziva, Attivo International, Viện Khoa học Công nghệ Thể thao và các đơn vị đồng hành. 

Ông David Barr - CEO Ziva - bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng thể thao Việt Nam. Ông nhấn mạnh: "Ziva mong muốn mang đến cho các vận động viên Việt Nam những điều kiện tập luyện chuyên nghiệp nhất, hiện đại nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, để góp phần nâng cao thành tích trên đấu trường khu vực và thế giới".

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 2.

Nghi thức cắt băng khánh thành Phòng tập thể lực B2

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các vị khách đã thực hiện nghi thức trao hoa, cắt băng khánh thành, chính thức đưa Phòng tập thể lực B2 vào hoạt động. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao năng lực huấn luyện chuyên môn cho các vận động viên quốc gia huấn luyện tại cơ sở TP HCM.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 3.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 4.

Trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu tập luyện đa dạng

Trước đó, Trung tâm HLTT Quốc gia tại TP HCM đã đưa vào sử dụng nhà ăn được nâng cấp, phục vụ các bữa ăn cho VĐV theo hình thức chọn món (buffet) với khẩu phần đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng và thực đơn được thay đổi hàng tuần. Chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV các tuyến tuyển được tăng lên theo nghị định của Chính phủ cũng là lý do thúc đẩy Trung tâm ráo riết đổi mới cung cách phục vụ, chăm lo cho VĐV đội tuyển.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 5.

Nhà ăn VĐV được cải tiến theo hướng khoa học, tiện nghi

Lễ tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 được Trung tâm HLTT Quốc gia tại TP HCM tổ chức long trọng. Là nơi "đóng quân" của các đội tuyển quốc gia tại khu vực phía Nam, Trung tâm HLTTQG đã trở thành mái nhà thứ hai của hàng ngàn vận động viên, huấn luyện viên của 86 đội tuyển và đội trẻ ngày đêm miệt mài tập luyện.

Trong năm 2025, thành quả các đội tuyển và tuyển trẻ tập huấn tại trung tâm đạt được vô cùng ấn tượng với hơn 2.000 huy chương trong nước và quốc tế mọi cấp độ, trong đó có đến 855 HCV.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 6.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2025

Theo Giám đốc trung tâm Phạm Thanh Tú, năm 2025 còn là thời điểm Trung tâm HLTT quốc gia đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, từng bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam khi sáp nhập Trung tâm HLTT quốc gia Cần Thơ. 

Trong bối cảnh vừa ổn định tổ chức vừa phải duy trì chuyên môn, Trung tâm đã khéo léo sắp xếp bộ máy, tinh gọn đội ngũ, rà soát quy chế nội bộ nhằm bảo đảm sự thông suốt, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành. Đây chính là nền tảng vững chắc để Trung tâm bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh những thành tích thi đấu, Trung tâm còn ghi dấu ấn trong công tác quản lý và huấn luyện, nổi bật là việc lập kế hoạch sớm, tập trung cho mục tiêu trọng điểm SEA Games 33 giúp các đội tuyển chủ động hơn trong chuẩn bị chuyên môn. 

Quy trình quản lý đội tuyển được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp hóa, mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị khác như Hải Phòng, TP HCM, Vĩnh Long, An Giang, Quân khu 9… Những nỗ lực ứng dụng công nghệ vào huấn luyện, giám định thể thao, quản lý dữ liệu vận động viên cũng góp phần tạo môi trường tập luyện khoa học và hiệu quả hơn.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia khánh thành nhiều công trình mới - Ảnh 7.

Tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang và tuyển futsal nữ nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bước sang năm 2026, một năm bản lề với nhiều mục tiêu quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 20, Trung tâm HLTT quốc gia tại TP HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Tại lễ tổng kết, 54 HLV, VĐV đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích đạt được tại SEA Games 33. Ngoài ra, 73 HLV, VĐV được nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL, nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025 đã được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục TDTT và Trung tâm HLTT quốc gia.

TP HCM Cục TDTT Trung tâm HLTT quốc gia Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia
