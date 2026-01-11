HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đề xuất cơ chế ưu đãi để thúc đẩy thể thao TP HCM phát triển

Tin-ảnh: Đ.Tùng

TP HCM là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" là một trong những hoạt động TDTT trọng tâm, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong nhiều năm qua. Cuộc vận động được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026 đến 2030. 

Ngày 10-1, phát biểu tại lễ sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận khẳng định rằng TP HCM là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động với 6 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp trọng tâm, TP HCM đã triển khai thực hiện toàn diện về nội dung, đa dạng về hình thức, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực. Các hoạt động TDTT hưởng ứng đã được tổ chức hàng loạt và rộng khắp ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, mới nhất là các sự kiện như Giải Việt dã chào năm mới - TP HCM 2026 tại phường Bình Dương; chương trình "Khơi sóng bình minh" chào đón năm mới 2026 với các hoạt động văn hóa ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và trò chơi vận động biển tại phường Vũng Tàu; Giải Marathon quốc tế TP HCM 2026 tại phường Sài Gòn...

Đề xuất cơ chế ưu đãi để thúc đẩy thể thao TP HCM phát triển - Ảnh 1.

UBND TP HCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc vận động

Đặc biệt, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã và đang được tổ chức tại 168 xã, phường và đặc khu, qua đó, công tác truyền thông về thành tựu của cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025 được phổ biến rộng rãi; việc triển khai giai đoạn 2 của cuộc vận động 2026 - 2030 cũng được đẩy mạnh tuyên truyền.

Từ thực tiễn 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, những thuận lợi và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, TP HCM đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Ban hành quy định cụ thể hóa hơn nữa cơ chế xã hội hóa, cơ chế khuyến khích, ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các liên đoàn thể thao, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, tài trợ cho hoạt động TDTT; tạo điều kiện thuận lợi để TP HCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao đồng bộ, hiện đại. Nghiên cứu cho phép TP HCM thực hiện cơ chế thí điểm chính sách, pháp luật như: Thu hút nhân tài, chính sách đãi ngộ người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo