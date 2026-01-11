Đề xuất cơ chế ưu đãi để thúc đẩy thể thao TP HCM phát triển

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" là một trong những hoạt động TDTT trọng tâm, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong nhiều năm qua. Cuộc vận động được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026 đến 2030.

Ngày 10-1, phát biểu tại lễ sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận khẳng định rằng TP HCM là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động với 6 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp trọng tâm, TP HCM đã triển khai thực hiện toàn diện về nội dung, đa dạng về hình thức, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực. Các hoạt động TDTT hưởng ứng đã được tổ chức hàng loạt và rộng khắp ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, mới nhất là các sự kiện như Giải Việt dã chào năm mới - TP HCM 2026 tại phường Bình Dương; chương trình "Khơi sóng bình minh" chào đón năm mới 2026 với các hoạt động văn hóa ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và trò chơi vận động biển tại phường Vũng Tàu; Giải Marathon quốc tế TP HCM 2026 tại phường Sài Gòn...

UBND TP HCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc vận động

Đặc biệt, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã và đang được tổ chức tại 168 xã, phường và đặc khu, qua đó, công tác truyền thông về thành tựu của cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025 được phổ biến rộng rãi; việc triển khai giai đoạn 2 của cuộc vận động 2026 - 2030 cũng được đẩy mạnh tuyên truyền.

Từ thực tiễn 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, những thuận lợi và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, TP HCM đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Ban hành quy định cụ thể hóa hơn nữa cơ chế xã hội hóa, cơ chế khuyến khích, ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các liên đoàn thể thao, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, tài trợ cho hoạt động TDTT; tạo điều kiện thuận lợi để TP HCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao đồng bộ, hiện đại. Nghiên cứu cho phép TP HCM thực hiện cơ chế thí điểm chính sách, pháp luật như: Thu hút nhân tài, chính sách đãi ngộ người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.



