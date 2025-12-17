Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân rút kinh nghiệm công tác tuyển quân

Ngày 17-12, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2025. Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân; thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm 2025, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của trên về công tác tuyển quân. Trọng tâm là thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Chỉ thị số 5274/CT-BTL của Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về tuyển nhận công dân nhập ngũ và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Ban chỉ đạo tuyển quân của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các khâu tuyển chọn, tiếp nhận công dân nhập ngũ. Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng quy định, hạn chế thấp nhất các sai sót phát sinh.

Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân

Kết quả, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã tuyển chọn và tiếp nhận 1.000 công dân nhập ngũ từ 5 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Kiên Giang (cũ). Các công dân nhập ngũ đều bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ học vấn, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong năm 2026, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Lê Đình Nghi ghi nhận và biểu dương những kết quả Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đạt được trong công tác tuyển quân thời gian qua. Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai chủ động, nghiêm túc, hiệu quả.

Đại tá Lê Đình Nghi lưu ý Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 và trung tâm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.