Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân rút kinh nghiệm công tác tuyển quân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân rút kinh nghiệm công tác tuyển quân

G.Nam - V.Hai

(NLĐO) - Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuyển quân 2025, hướng tới nâng cao chất lượng tuyển chọn năm 2026

Ngày 17-12, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2025. Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân; thượng tá Vũ Mạnh Hòa, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân; đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

img

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm 2025, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của trên về công tác tuyển quân. Trọng tâm là thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Chỉ thị số 5274/CT-BTL của Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về tuyển nhận công dân nhập ngũ và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Ban chỉ đạo tuyển quân của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các khâu tuyển chọn, tiếp nhận công dân nhập ngũ. Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng quy định, hạn chế thấp nhất các sai sót phát sinh.

img

Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân

Kết quả, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã tuyển chọn và tiếp nhận 1.000 công dân nhập ngũ từ 5 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Kiên Giang (cũ). Các công dân nhập ngũ đều bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ học vấn, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong năm 2026, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn địa phương.

img

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Lê Đình Nghi ghi nhận và biểu dương những kết quả Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đạt được trong công tác tuyển quân thời gian qua. Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai chủ động, nghiêm túc, hiệu quả.

Đại tá Lê Đình Nghi lưu ý Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 và trung tâm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân

(NLĐO) – Đoàn Đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tham quan Lữ đoàn 167.

Báo chí tích cực đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

(NLĐO)- Trong năm 2023, có hàng ngàn tin, bài, phóng sự phản ánh trên báo chí về các hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Vietsovpetro thăm và tặng quà tại Trung đoàn 251 Vùng 2 hải quân

(NLĐO)- Sự kiện nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân; tìm hiểu, nâng cao hiểu biết nhiệm vụ giữa hai đơn vị.

rút kinh nghiệm Vùng 2 Hải quân Bộ Quốc phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo