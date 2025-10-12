HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân

Tin, clip: Ngọc Giang; ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) – Đoàn Đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tham quan Lữ đoàn 167.

Ngày 12-10, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, TP HCM) nhằm tìm hiểu thực tiễn hoạt động, ghi nhận những đóng góp của lực lượng Hải quân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển.

Đây là một trong ba điểm đến được Đoàn Đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM lựa chọn trong chương trình khảo sát, cùng với Cảng nước sâu Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Hoạt động nhằm ghi nhận và tìm hiểu thực tiễn phát triển của các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực cảng biển, logistics, đồng thời làm rõ vai trò năng động, hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân trong triển khai Nghị quyết 68 của Thành ủy.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ảnh: Quang Liêm

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ dẫn đầu; tham dự còn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng đại diện các sở, ngành.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ảnh: Quang Liêm

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe giới thiệu về truyền thống, nhiệm vụ và hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển rộng hơn 300.000 km², kéo dài từ xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) đến xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau), trọng tâm là khu vực DK1 và DK2 thuộc vùng biển TP HCM.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 3.

Các đại biểu tìm hiểu về truyền thống của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ảnh: Quang Liêm

Vùng biển này có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, thường xuyên có số lượng lớn tàu cá và tàu hoạt động kinh tế. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu; từng bước xây dựng đơn vị "cách mạng - chính quy - tinh nhuệ - hiện đại", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và phát triển kinh tế biển.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 4.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm tới Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ảnh: Quang Liêm

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, Vùng 2 Hải quân còn là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nhiều sáng kiến, mô hình rèn luyện kỷ luật, quản lý, vận hành trang thiết bị và tổ chức phong trào thi đua của đơn vị là kinh nghiệm quý có thể vận dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt trong công tác quản trị và điều hành của TP HCM trong thời kỳ hội nhập.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trần Văn Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ông gửi lời chúc sức khỏe, chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 5.

Kết thúc chương trình, đoàn công tác đã tham quan Lữ đoàn 167, một trong những đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân, qua đó hiểu rõ thêm về quy trình huấn luyện, rèn luyện kỹ năng và tinh thần chiến đấu của lực lượng Hải quân trong thời bình.

Một số hình ảnh Đoàn công tác tham quan Lữ đoàn 167:

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 8.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc với Vùng 2 Hải quân - Ảnh 9.


Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM trải nghiệm tuyến Metro số 1

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM tham quan Metro số 1, dâng hương Đền tưởng niệm Vua Hùng, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội.

Rực rỡ sắc cờ trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Những ngày này, từ những tuyến đường lớn cho đến các con hẻm nhỏ đều rợp bóng cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

