Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM hợp tác chiến lược với nhiều quỹ từ Singapore

Ngày 29-5, tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore, tổ chức ở Singapore, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên.

Hợp tác nhằm huy động nguồn lực quốc tế về tài chính, tri thức và kết nối để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ; qua đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Trong đó, cuộc thi Net Zero Challenge 2026 được xác định là sáng kiến hợp tác trọng điểm đầu tiên của các bên.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược thiết lập những lĩnh vực quan trọng, ưu tiên trong đó có huy động vốn và quan hệ đối tác chiến lược - kết nối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và đối tác phát triển nhằm huy động nguồn lực tài chính và chiến lược cho các sáng kiến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Singapore. Nguồn: Temasek Foundation



TS Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết việc huy động nguồn vốn quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến và kết nối chuyên môn toàn cầu sẽ đóng vai trò then chốt trong duy trì tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh theo cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

VIFC-HCMC được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng pháp lý và hạ tầng thị trường vốn có tính cạnh tranh quốc tế; qua đó thu hút các định chế tài chính toàn cầu và dẫn dắt dòng vốn quốc tế phục vụ cho tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

"Trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM sẵn sàng hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế để thu hút sự quan tâm đến nền kinh tế xanh của Việt Nam" – TS Vũ nói.

Touchstone Partners là quỹ đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam, đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng cao. Danh mục đầu tư của quỹ trải rộng các lĩnh vực công nghệ bền vững và công nghệ khí hậu, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ nông nghiệp tiên tiến, công nghệ tài chính...

Trong khi đó, Quỹ Temasek Foundation hỗ trợ một loạt các chương trình đa dạng nhằm cải thiện đời sống và cộng đồng tại Singapore và châu Á. Các chương trình của Quỹ Temasek Foundation được thực hiện thông qua các nguồn quỹ thiện nguyện do Temasek hiến tặng, cùng với các khoản hiến tặng và đóng góp từ các nhà tài trợ khác.