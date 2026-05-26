Trùng tu đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm nhìn đã bớt "đau con mắt"

Chiều 26-5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức buổi tham vấn với các chuyên gia trong Hội đồng tư vấn trùng tu, bảo tồn di tích nhằm lấy ý kiến về màu sắc của đoạn tường dài hơn 21m thuộc Hoàng thành Huế đoạn phía Đông, vừa được phục dựng sau sự cố sập vào cuối năm 2025.

Màu sắc tro trấu, phối hợp màu vàng, màu chu ở đoạn tường mới tu bổ (bên phải) đã có nét gần tương đồng với "màu thời gian" của Hoàng thành Huế.

Tại hiện trường, các chuyên gia đã trực tiếp khảo sát mặt trong đoạn tường mới được trùng tu. Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình có chiều dài khoảng 21m, tận dụng lại khoảng 50% gạch vồ cũ và được thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; được tô trát bằng vữa tam hợp gồm vôi, xi măng và cát theo tỉ lệ bằng nhau để bảo vệ công trình trước tác động thời tiết.

Bên phải là màu mới thí điểm, bên trái là "màu thời gian" của Hoàng thành Huế.

Hiện mặt trong của đoạn tường thành được bả thử nghiệm lớp màu mang tông tro trấu pha vàng và màu chu nhằm tạo sự tương đồng với màu sắc các đoạn tường cũ lân cận.

Các chuyên gia nói về việc chọn màu cho đoạn tường của Hoàng thành Huế vừa được trùng tu.

Tại buổi tham vấn, nhiều chuyên gia cho rằng việc tô lớp vữa bảo vệ là bắt buộc. Tuy nhiên, bài toán khó nhất hiện nay là làm sao tạo được "màu thời gian" để hài hòa với những mảng tường nguyên gốc đã nhuốm màu qua hàng trăm năm.

Bức tường mới lệch hơn so với bức tường cũ tầm 20cm. Nguyên nhân là đoạn tường này bị xuống cấp, lệch vào bên trong.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết Hoàng thành Huế vốn dĩ là màu vàng, qua năm tháng đã trở thành "màu thời gian". Trong phương án trùng tu có bả màu nhưng ngay từ đầu không xác định màu sắc.

Màu bức tường mới vừa được tạo ra, mang tính chất thí điểm.

Vì vậy, ông Trung khẳng định cần phải chọn màu tro và hài hòa, tương đồng hơn với mảng "màu thời gian" của lớp tường thành cũ. "Đây là một đoạn tường trùng tu khẩn cấp, mang tính chất thí điểm, màu sắc là giai đoạn tạm thời. Dự án này theo chúng tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để hoàn thành trong tương lai, ứng dụng trong trùng tu toàn bộ hệ thống Hoàng thành sắp tới".

Xây thân tường bằng gạch vồ mới có kích thước 29x14x6 cm và gạch tái sử dụng.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình, thành viên Hội đồng khoa học, nhận định màu tro trấu như thí điểm mặt trong đoạn tường mới tu bổ vẫn chưa thật sự hòa hợp với "màu thời gian" của tường thành nguyên bản nên cần tiếp tục xử lý thêm.

Tuy nhiên, việc tạo ra màu sắc ấy, theo ông là rất khó. "So với một chiếc áo mặc suốt 10 năm, khi rách một mảng thì rất khó tìm được miếng vải mới có màu sắc hài hòa tuyệt đối với phần cũ" – ông Bình ví von.

Theo chuyên gia này, việc thuê họa sĩ vẽ màu lên tường để tạo hiệu ứng cũ kỹ thì rất dễ nhưng đây là giải pháp không phù hợp với nguyên tắc tu bổ di tích. "Đây không phải sân khấu để bôi vẽ. Màu sắc của di tích phải là màu tự thân của vật liệu, trải qua mưa nắng và thời gian mới xuống màu tự nhiên" – ông Bình nói.

Ông cũng cho rằng không thể dùng các biện pháp nhân tạo như tạo mưa nắng hay cọ xát để "ép" bức tường mới cũ đi nhanh chóng. Vì vậy, sự khác biệt giữa phần tường mới và cũ là khó tránh khỏi, vấn đề là làm sao để khoảng chênh lệch ấy trở nên dịu và gần nhau nhất có thể.