Trùng tu đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm nhìn đã bớt "đau con mắt"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trùng tu đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm nhìn đã bớt "đau con mắt"

Tin, ảnh, clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Mặt trong của đoạn tường Hoàng thành Huế sau trùng tu đã thí điểm bả màu tro trấu, có nét tương đồng của "màu thời gian" những mảng tường nguyên bản.

Chiều 26-5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức buổi tham vấn với các chuyên gia trong Hội đồng tư vấn trùng tu, bảo tồn di tích nhằm lấy ý kiến về màu sắc của đoạn tường dài hơn 21m thuộc Hoàng thành Huế đoạn phía Đông, vừa được phục dựng sau sự cố sập vào cuối năm 2025.

Phục dựng đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm đã bớt "đau con mắt" - Ảnh 1.

Màu sắc tro trấu, phối hợp màu vàng, màu chu ở đoạn tường mới tu bổ (bên phải) đã có nét gần tương đồng với "màu thời gian" của Hoàng thành Huế.

Tại hiện trường, các chuyên gia đã trực tiếp khảo sát mặt trong đoạn tường mới được trùng tu. Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình có chiều dài khoảng 21m, tận dụng lại khoảng 50% gạch vồ cũ và được thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; được tô trát bằng vữa tam hợp gồm vôi, xi măng và cát theo tỉ lệ bằng nhau để bảo vệ công trình trước tác động thời tiết.

Phục dựng đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm đã bớt "đau con mắt" - Ảnh 2.

Bên phải là màu mới thí điểm, bên trái là "màu thời gian" của Hoàng thành Huế.

Hiện mặt trong của đoạn tường thành được bả thử nghiệm lớp màu mang tông tro trấu pha vàng và màu chu nhằm tạo sự tương đồng với màu sắc các đoạn tường cũ lân cận.

Các chuyên gia nói về việc chọn màu cho đoạn tường của Hoàng thành Huế vừa được trùng tu.

Tại buổi tham vấn, nhiều chuyên gia cho rằng việc tô lớp vữa bảo vệ là bắt buộc. Tuy nhiên, bài toán khó nhất hiện nay là làm sao tạo được "màu thời gian" để hài hòa với những mảng tường nguyên gốc đã nhuốm màu qua hàng trăm năm.

Phục dựng đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm đã bớt "đau con mắt" - Ảnh 3.

Bức tường mới lệch hơn so với bức tường cũ tầm 20cm. Nguyên nhân là đoạn tường này bị xuống cấp, lệch vào bên trong.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết Hoàng thành Huế vốn dĩ là màu vàng, qua năm tháng đã trở thành "màu thời gian". Trong phương án trùng tu có bả màu nhưng ngay từ đầu không xác định màu sắc. 

Phục dựng đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm đã bớt "đau con mắt" - Ảnh 4.

Màu bức tường mới vừa được tạo ra, mang tính chất thí điểm.

Vì vậy, ông Trung khẳng định cần phải chọn màu tro và hài hòa, tương đồng hơn với mảng "màu thời gian" của lớp tường thành cũ. "Đây là một đoạn tường trùng tu khẩn cấp, mang tính chất thí điểm, màu sắc là giai đoạn tạm thời. Dự án này theo chúng tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để hoàn thành trong tương lai, ứng dụng trong trùng tu toàn bộ hệ thống Hoàng thành sắp tới".  

Phục dựng đoạn Hoàng thành Huế: Màu sắc thí điểm đã bớt "đau con mắt" - Ảnh 5.

Xây thân tường bằng gạch vồ mới có kích thước 29x14x6 cm và gạch tái sử dụng.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình, thành viên Hội đồng khoa học, nhận định màu tro trấu như thí điểm mặt trong đoạn tường mới tu bổ vẫn chưa thật sự hòa hợp với "màu thời gian" của tường thành nguyên bản nên cần tiếp tục xử lý thêm.

Tuy nhiên, việc tạo ra màu sắc ấy, theo ông là rất khó. "So với một chiếc áo mặc suốt 10 năm, khi rách một mảng thì rất khó tìm được miếng vải mới có màu sắc hài hòa tuyệt đối với phần cũ" – ông Bình ví von.

Theo chuyên gia này, việc thuê họa sĩ vẽ màu lên tường để tạo hiệu ứng cũ kỹ thì rất dễ nhưng đây là giải pháp không phù hợp với nguyên tắc tu bổ di tích. "Đây không phải sân khấu để bôi vẽ. Màu sắc của di tích phải là màu tự thân của vật liệu, trải qua mưa nắng và thời gian mới xuống màu tự nhiên" – ông Bình nói.

Ông cũng cho rằng không thể dùng các biện pháp nhân tạo như tạo mưa nắng hay cọ xát để "ép" bức tường mới cũ đi nhanh chóng. Vì vậy, sự khác biệt giữa phần tường mới và cũ là khó tránh khỏi, vấn đề là làm sao để khoảng chênh lệch ấy trở nên dịu và gần nhau nhất có thể.

Tin liên quan

Phục dựng đoạn tường Hoàng thành Huế bị chê “nhìn đau con mắt”

Phục dựng đoạn tường Hoàng thành Huế bị chê “nhìn đau con mắt”

(NLĐO) - Đoạn tường dài 15 m Hoàng thành Huế bị sập đã được xây lại theo nguyên tắc bảo tồn với lớp "áo" theo nguyên bản nên có người chê "nhìn đau con mắt".

1,9 tỉ đồng dựng lại 14,2 m Hoàng thành Huế, vì sao chậm triển khai?

(NLĐO) - Dự án phục hồi đoạn tường Hoàng thành Huế đang chậm tiến độ. Huế đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với kinh phí từ ngân sách địa phương.

Lệnh khẩn cấp ban hành, Hoàng thành Huế phải sửa ngay trong 45 ngày

(NLĐO) - TP Huế đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đoạn tường Hoàng thành bị đổ sập do mưa lũ với kinh phí thực hiện khoảng 2,2 tỉ đồng.

Dự án di tích Hoàng thành Huế trùng tu di tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo