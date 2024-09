Trung tướng Nguyễn Văn Viện được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Bộ Công an đang đề nghị về việc xin ý kiến xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an).



Trung tướng Nguyễn Văn Viện. Ảnh: C04

Trung tướng Nguyễn Văn Viện sinh năm 1966, quê xã Đại Hùng, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội. Từ tháng 4-2013 đến tháng 5-2014, ông giữ chức vụ Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Tháng 6-2014 đến tháng 3-2018, ông làm Chánh Văn phòng (nay là Phòng Tham mưu), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hà Nội. Tháng 4-2018 đến tháng 5-2020, ông làm Phó Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hà Nội. Từ ngày 1-6-2020 đến nay, Trung tướng Nguyễn Văn Viện là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng C04, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo báo cáo, trong quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Viện luôn bám sát những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và hệ lực lượng tại Công an các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tạo bước chuyển biến rõ rệt trên từng mặt công tác, thể hiện vai trò "Tư lệnh", hạt nhân, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống tội phạm về ma túy với những nội dung chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, xác định và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất toàn diện trên tất cả các mặt công tác lớn.

Điển hình là công tác tham mưu hướng dẫn; tổ chức thực hiện; trực tiếp chiến đấu; hợp tác quốc tế; xây dựng lực lượng và đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu, góp phần từng bước kiềm chế được tình hình phức tạp về ma túy, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát ma túy thẩm lậu vào nước ta, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tính đến tháng 6-2024, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã chỉ đạo đơn vị, phối hợp với các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương phát hiện, đấu tranh, khám phá 103.383 vụ, 158.744 đối tượng, vật chứng thu giữ hơn 2,6 tấn heroin; gần 12 tấn ma tuý tổng hợp; hơn 9,9 triệu viên ma tuý tổng hợp các loại; hơn 2,8 tấn cần sa và nhiều vật chứng có liên quan. Riêng C04 khởi tố mới: 51 vụ, 294 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố: 50 vụ, 238 bị can và bắt, vận động đầu thú, thanh loại: 48 đối tượng truy nã về ma túy.

Trong đó, Trung tướng Nguyễn Văn Viện làm Trưởng ban nhiều chuyên án tiêu biểu như: Chuyên án triệt phá đường dây Kim Soon Sik cùng đồng phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP HCM, Đồng Nai năm 2020. Trong quá trình điều tra đã bắt giữ, khởi tố 24 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng số thu giữ 168 kg ma túy các loại.

Chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà) cầm đầu, khởi tố 38 bị can về các tội danh mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng số lượng ma túy thu giữ 166,14 kg ma túy các loại, chứng minh đường dây tội phạm ma túy do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu đã vận chuyển trái phép 1,6 tấn ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước và vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

Theo Bộ Công an, các ý kiến đóng góp của nhân dân về việc xét khen thưởng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Viện trong vòng 10 ngày (từ ngày 19 đến 29-9-2024).